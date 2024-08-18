إندونيسيا تنقل عاصمتها إلى غابة بعيدة

تبدأ إندونيسيا هذا الأسبوع عملية نقل عاصمتها من جاكرتا إلى مدينة جديدة تدعى نوسانتارا في جزيرة بورنيو، وذلك في مواجهة مشاكل الغرق بالعاصمة الحالية، التي يصفها بعض الخبراء بأنها أسرع مدينة عملاقة غارقة في العالم.

وتمت مناقشة نقل العاصمة من جاكرتا لسنوات عديدة في إندونيسيا، أكبر أرخبيل في العالم. لكن الخطة تأتي أخيراً إلى حيز التنفيذ هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يستضيف الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، احتفالات عيد الاستقلال في نوسانتارا.

وكانت جاكرتا، الواقعة على جزيرة جاوة، عاصمة البلاد، منذ أن أعلنت البلاد استقلالها عن هولندا، في 17 آب 1945.

ومنذ ذلك الحين، تضخمت جاكرتا لتصبح مدينة يسكنها 10.5 مليون نسمة، مع وجود حوالي 30 مليون نسمة في المناطق الحضرية القريبة والمتصلة بها.

لكن عاصمة إندونيسيا تغرق بسرعة، وقال خبراء إن أجزاء من المدينة الكبرى من المتوقع أن تصبح غير صالحة للسكن، أو تتعرض للفيضانات بشكل متكرر بحلول عام 2030.

وتضع إندونيسيا أهدافاً طموحة لنقل عاصمتها. فوفقاً لغرفة التجارة والصناعة في البلاد يهدف هذا المشروع إلى إحداث تحول جذري في اقتصاد البلاد ودفعها نحو مصاف الدول المتقدمة.

وتخطط إندونيسيا لتطوير نوسانتارا البعيدة عن جاكرتا كعاصمة مستدامة ومزدهرة خلال العقدين القادمين. وتشمل الخطة مراحل متعددة لبناء بنية تحتية شاملة تضم مرافق تجارية، مساكن، مكاتب حكومية، ووسائل نقل عام.

ويصف المخططون نوسانتارا بـ”المدينة الإسفنجية”، ما يعني أن منطقة نوسانتارا ستمتلك القدرة على استيعاب هطول الأمطار في التربة، وبالتالي منع الفيضانات.