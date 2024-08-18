الرفيق خليفة يعقد اجتماعاً تنظيمياً لقيادات الفرق الحزبية في قطاع شعبة قدسيا

دمشق- البعث

عقد الرفيق طه خليفة عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي اجتماعاً تنظيمياً لقيادات الفرق الحزبية في قطاع عمل شعبة قدسيا في مبنى فرقة مساكن الديماس، بحضور الرفيق رضوان مصطفى أمين فرع ريف دمشق للحزب.

وناقش الاجتماع القضايا التنظيمية والعمل الحزبي.

أكد الرفيق عضو القيادة المركزية على العديد من المواضيع التنظيمية، بما في ذلك القرار رقم 232، كما تحدث عن آلية اجتماع قيادة الشعبة، وإدارة الاجتماع، وإعداد السجلات، ومتابعة محاضر اجتماع الفرق.

و شدد الرفيق خليفة على أهمية المتابعة وجذب المواطنين للانضمام إلى صفوف الحزب من خلال تتبع قضاياهم الخدمية من قبل أمناء الفرق.

كذلك تحدث عن آلية الانتخابات الحزبية القادمة والتحضيرات اللازمة لها.

حضر الاجتماع الرفاق أحمد عريشة و عبده الدرخباني أعضاء قيادة الفرع والرفاق أمين وأعضاء قيادة شعبة قدسيا