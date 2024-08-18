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18-أغسطس-2024
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العدد 17727 الأحد 18-8-2024
بحضور ورعاية الرفيق الأمين العام المساعد للحزب.. احتفال مركزي في ريف دمشق بمناسبة العيد التاسع والأربعين لمنظمة طلائع البعث
مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالصحة والزراعة
نشرة الإعلانات العدد 1223 / الاثنين 19-8-2024 / 7 صفحات
فعاليات احتفالية بمناسبة إحياء عيد السيدة العذراء
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مجلة البعث الأسبوعية
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العدد 17727 الأحد 18-8-2024
18-أغسطس-2024
علي اليوسف
العدد 17727 الأحد 18-8-2024
بحضور ورعاية الرفيق الأمين العام المساعد للحزب.. احتفال مركزي في ريف دمشق بمناسبة العيد التاسع والأربعين لمنظمة طلائع البعث
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