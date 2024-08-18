العراق يحتج على تصريحات سفير بريطانيا

وكالات- تقارير

استدعت وزارة الخارجية العراقية القائمة بالأعمال البريطانية لدى بغداد، روث كوافير دال، مسلمّةً إياها رسالة احتجاج على تصريحاتٍ لسفير بريطانيا، ستيفن هيتشن، الموجود حالياً خارج البلاد.

الوزارة سلّمت القائمة بالأعمال البريطانية رسالة احتجاجٍ على تصريحاتٍ لسفير بلادها لدى بغداد، “مسّت بمضمونها الشأن الأمني والسياسي بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق”، وذلك بحسب بيانٍ نشرته الأحد.

وأضافت الوزارة أنّ التصريحات البريطانية تُعدّ تدخّلاً في الشأن الداخلي للعراق، و”خروجاً عن المهام الدبلوماسية المُناطة بالسفير”.

ويُذكر أنّ السفير البريطاني لدى بغداد، كان قد ادّعى خلال مقابلةٍ مع قناةٍ عراقية، أنّه “يتعرّض لتهديدات”، من دون أنّ يحدّد طبيعة هذه التهديدات أو الجهات التي تهدّده.

وأضاف، ضمن مزاعمه، أنّ هناك تهديدات على البريطانيين في العراق، قائلاً إنّه لا يشجع على السفر إلى العراق “في ظل التهديدات والانفلات الأمني وعدم السيطرة على الأسلحة المنفلتة”، على حد زعمه.

ويُشار إلى أنّ هيتشن، تسلّم مهامه سفيراً للندن لدى بغداد، في تمّوز 2023.