المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقع المرج

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم العدو الإسرائيلي في موقع المرج، وحققت إصابات مؤكدة.

وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة استهدف مقاتلو ‏المقاومة صباح اليوم موقع المرج بالأسلحة ‏الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة”. ‏

وكانت المقاومة اللبنانية نفذت أمس سبع عمليات نوعية ضد مواقع قوات العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة، محققةً إصابات مباشرة ومؤكدة في صفوفها.

على صعيد آخر، أصيب مواطنان لبنانيان بغارة للعدو الإسرائيلي على منزل في بلدة شبعا بالجنوب اللبناني.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة للعدو الإسرائيلي على منزل في بلدة شبعا أدت إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح استدعت إدخالهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستشهد شخص اليوم جراء غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي المسير في خراج بلدة شعبا قضاء حاصبيا في جنوب لبنان.