 برئاسة الرفيق خضر.. هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام المركزي تعقد اجتماعها في مبنى القيادة المركزية

دمشق- البعث

برئاسة الرفيق سمير خضر، عضو القيادة المركزية للحزب، عقدت هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام المركزي اجتماعها صباح اليوم في مبنى القيادة المركزية.

بداية نقل الرفيق خضر تحيات الرفاق أعضاء القيادة المركزية للرفاق المجتمعين، وتمنياتهم لهم بالنجاح الدائم، مؤكداً على ضرورة العمل وفق خطط منهجية للنهوض بواقع الحزب، والتحول من الفكر إلى الواقع، انطلاقاً من قول الأمين العام للحزب الرئيس بشار الأسد ” إن حزبنا كحزب عقائدي شكل مشكلةً حقيقة للأعداء وعبر تاريخه النضالي, فكل عقيدة تهدف لتطوير الوطن وحمايته هي بشكل بديهي مشكلة للأعداء، وأخطر ما يواجه الوطن هي الحروب العقائدية كالنازية الجديدة، والليبرالية الحديثة، والتطرف الديني، وهذه الحروب لا يمكن أن نواجهها إلا بالفكر والعقيدة “.

وأكد الرفيق خضر أن عمل مكتب الإعداد المركزي ينبثق من توجيهات الأمين العام، و لابد من العمل وفق الخطط المنهجية الموضوعة لتعزيز واقع الثقافة الحزبية، التي تشكل حجر الأساس للنهوض بالحزب، والتحول من الفكر إلى الواقع .

ونوه الرفيق رئيس المكتب إلى أن حزب البعث حزب متجدد، ومسؤوليتنا جميعاً النهوض بواقع الإعداد والثقافة والإعلام حتى يرتقي إلى مستوى طموحاته وآمال شعبنا وقواعدنا الحزبية، موضحاً أن الإعداد والثقافة أحد أهم الأركان لأي حزب سياسي.

بدوره السيد وزير الإعلام، بطرس حلاق، أشار إلى أن السياسة الإعلامية التي تضعها وزارة الاعلام- كأحد السياسات الحكومية- يجب أن تنبثق من رؤية حزب البعث للمشهد ككل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهذا يعني أن بناء الخطاب الإعلامي الوطني هو مسؤولية مشتركة ما بين الحزب ووزارة الاعلام من خلال ترجمة وزارة الاعلام رؤية الحزب إلى سياسة إعلامية ينبثق عنها خطاب إعلامي وطني جامع يغطي كافة الصعد، والعمل بروح الفريق الواحد مابين الكوادر الإعلامية- وأغلبها كوادر بعثية- والكوادر القيادية في مختلف المستويات التنظيمية للحزب.

وأكد أن الإعلام السوري واجه إمبراطوريات إعلامية عالمية، وصمد أمامها واستطاع الدفاع عن صوابية موقف الدولة السورية، موضحاً أن الإعلام السوري كان شريكاً للجيش العربي السوري في تحقيق النصر، وقدم العشرات من الشهداء، كما كان شريكاً وداعماً لكل المؤسسات الوطنية في مواجهة الحرب الاقتصادية، وشريكاً في عملية الانتاج والتنمية، وكان جسراً بين المواطن والمسؤول عبر عرضه قضايا الوطن والمواطن للنقاش العام في إطار المهنية والموضوعية، وطرح الحلول بما يجعل الرأي العام شريكاً للحقائق والمعلومات.

الرفيق مستشار وزير الأوقاف، نبيل سليمان، بيّن أن الوزارة تعمل على نقل التجربة الوطنية السورية لوزارة الأوقاف في مكافحة التطرف والإرهاب إلى العالم.

من جانبه، طرح مستشار وزير الثقافة، الرفيق نزيه الخوري، جملة من الأعمال التي قامت بها الوزارة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بالتنمية المجتمعية، والعمل الدؤوب على بناء القدرات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي الختام، استمع الرفيق رئيس المكتب إلى مشكلات الرفاق رؤساء مكاتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعية، التي تعيق سير عملهم، وناقش معهم كيفية معالجتها، وتقديم المقترحات لتفادي السلبيات وتطوير الايجابيات.

حضر الاجتماع الرفيق حسام السمان أمين فرع دمشق للحزب .