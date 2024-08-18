“سمكة القيامة” تطفو إلى السطح قبل أيام من زلزال لوس أنجلوس

عثرت مجموعة من راكبي الكاياك والغواصين على سمكة مجداف نادرة تسمى “سمكة يوم القيامة” قبالة ساحل مدينة سان دييغو جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتم نقل السمكة الفضية النافقة التي يبلغ طولها 12 قدماً وتعيش في أعماق البحار إلى الشاطئ، حيث تمثل فرصة ذهبية للعلماء لدراسة هذا الكائن الغامض وفهم بيئته بشكل أفضل.

وقالت مؤسسة “سكريبس” لعلوم المحيطات، في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو إنه لم يتم الإبلاغ سوى عن 20 سمكة مجداف في الولاية الأمريكية منذ عام 1901.

وغالباً ما ترتبط هذه السمكة بالأساطير التي تتنبأ بالكوارث الطبيعية وخاصة الزلازل، لذلك يطلق عليها لقب “سمكة يوم القيامة”، لكن العلماء أكدوا أنها مجرد خرافات مشيرين إلى أن ظهورها لا يعني بالضرورة حدوث أي كارثة.

وفي وقت سابق ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة مدينة لوس أنجلوس وبالتحديد بعد يومين فقط من اكتشاف السمكة.

وتسبب الزلزال باهتزاز المباني، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار مادية كبيرة أو خسائر بشرية.