فعاليات احتفالية بمناسبة إحياء عيد السيدة العذراء

اللاذقية – مروان حويجة

احتضنت بلدة كسب لليوم الثاني على التوالي احتفالات وكرنفالاً بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، وتتزامن هذه الفعاليات مع احتفال الطائفة الأرمنية بعيد السيدة العذراء بإقامة الصلوات والقداديس، وبإقامة فعاليات احتفالية بهذه المناسبة بمشاركة المطران ماكار أشكاريان مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية حلب وتوابعها، ورئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية القسّ هاروتيون سليميان، وفعاليات روحية واجتماعية ورسمية وحشد من أبناء البلدة.

وذكر واسكين جاباريان رئيس بلدة كسب لـ ” البعث ” أن احتفالات عيد انتقال السيدة العذراء انطلقت منذ يوم أمس السبت وتستمر لغاية يوم غد الاثنين، وتتضمن كرنفالات وفقرات تعكس التقاليد الشعبية والقيم الروحية والحضارية ، وتشمل الاحتفالات عدة مواقع في بلدة كسب، ومنها مسيرة بالشموع باتجاه الطلال لمباركة المياه بمشاركة واسعة من جميع الفعاليات والطوائف تجسيداً لقدسية هذا العيد، ولإحياء الاحتفال به، مع إقامة الصلوات والتراتيل اليوم الأحد ، ومسير الكشافة، ومباركة الرزق الكبير، وهناك مسير إلى مجمع كسب السياحي، وغداً مباركة صباح الإثنين بعيد الانتقال بمشاركة الفرق النحاسية الموجودة

وخلال استقبال الرفيق المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب، رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية القسّ هاروتيون سليميان، وبعد تقديم التهنئة للقسّ والوفد المرافق بمناسبة عيد السيدة العذراء، أشادَ إسماعيل بالدور الهام الذي أدّته الطائفة الأرمنية الكريمة في سورية أيام السلم والحرب، وبروح المحبة التي تربط أبناء سورية على تنوّعهم، وهذا التنوع في النسيج الوطني جَمعهم دائماً على حُبّ الوطن الذي يعملون على خدمته والحفاظ على أمنه وأمانه. ولفتَ الرفيق إسماعيل إلى أن حزب البعث العربي الاشتراكي يرى في تلك اللوحة الفسيفسائية سراً من أسرار صمود سورية في وجه الحرب الكونية عليها، ويؤمن إيماناً مطلقاً بضرورة الحفاظ على التنوع واحترامه، والقبول بالآخر وعدم تهميشه؛ بل وإشراكه في صنع القرار السياسي.

من جهته أعرب القس سليميان عن سعادته بالرعاية المطلقة التي تقدّمها القيادة السياسية في سورية للرعيّة بشكل عام، وللطائفة الأرمنية بشكل خاص، وثمّن عالياً التعاون البنّاء مع حزب البعث العربي الاشتراكي، لافتاً إلى دور الكنيسة كمكوّن أساسي في المجتمع وما تحمله من مسؤولية في إيصال صوت الشعب للمعنيين.

واستقبل محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال القس سليميان، برفقة وفد من أهالي بلدة كسب بريف اللاذقية الشمالي .

المحافظ هلال، رحّب بـ سليميان والوفد المرافق له من فعاليات بلدة كسب، مقدّماً التهاني بحلول الأعياد ، مؤكداً متابعة الواقع الخدمي للأهالي وتوفير متطلبات المنشآت السياحية والدعم اللازم وخاصة خلال الموسم السياحي والأعياد.

من جهته، نوه سليميان بالاهتمام الذي يلقاه الأرمن في سورية بشكل عام، وما يشكّله ذلك من محبة متبادلة وارتباط ثقافي، الأمر الذي يشكّل علامة على تميّز السوريين، وبالاهتمام في بلدة كسب والجهود المبذولة للارتقاء بالواقع الخدمي في البلدة التي تعتبر مقصداً سياحياً.