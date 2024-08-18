فقرات أدبية وفنية في ملتقى خبب الثقافي السادس

درعا ـ دعاء الرفاعي ‏

تحت عنوان “سورية فضاء ثقافي مبدع”، انطلقت فعاليات الملتقى الثقافي السادس الذي تقيمه مديرية ثقافة درعا بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب في بلدة خبب، وذلك في كنيسة بازليك القديسة ريتا البازليك.

وتضمن الملتقى افتتاح معرض فن تشكيلي للفنان والأديب نهاد عيسى بعنوان “عندما تغني فيروز”، وفقرات ثقافية وفنية متنوعة وموسيقا غنائية لكورال أطفال خبب، وهي نتاج مشروع “مهارات الحياة نماء” وللأطفال اليافعين بعنوان “إبداعات واعدة”، ومشاركات شعرية وقصصية لعدد من الأدباء، ومنهم الشاعرة أمل مناور والشاعر إبراهيم منصور، والقاصة هالة المحاميد والقاص أيمن الحسن.

وقدمت مجموعة من الأطفال في البلدة فقرة غنائية تراثية وطنية راقصة وهي نتاج عمل مشروع “تنمية مهارات الحياة” بعنوان “فراشات من وطني” .

واختتم الملتقى بتكريم عدد من الأطفال المبدعين في مجال القصة القصيرة.

الأديب حسين الرفاعي أشار إلى أهمية الملتقى الذي تقيمه البلدة كعرف سنوي للتعريف بأهميتها التاريخية وإرثها الثقافي، مؤكداً أن الأدب عموماً والشعر خصوصاً يعدّ رسالة إنسانية لنقل حضارة الشعوب وفرصة للتبادل الثقافي، لافتاً إلى ضرورة استمرار هذه الملتقيات لتعكس صورة هذه المحافظة الغنية بالمثقفين والأدباء، وتتيح لهم فرصة المشاركة ونقل معرفتهم لجيل الشباب.

وبيّن مدير الثقافة في درعا عدنان الفلاح أن بلدة خبب تستحق أن يقام بها منتدى ثقافي كل عام، وهي تعد من أوائل القرى في المحافظة التي خرجت آلاف الشهادات العلمية والأكاديمية وخرج منها عشرات الأدباء والمبدعين السوريين إلى جانب تنظيم معرض للأعمال الفنية التي أُنجزت خلال الفترة الماضية، والتي تعكس الجانب الإبداعي لأهالي هذه البلدة القديمة.

إلى ذلك، أقيمت في مدينة درعا احتفالية “جيشنا عزنا” على مدرج المركز الثقافي، إيذاناً بانطلاق فرقة الأوركسترا المركزية لمديرية التربية “سهل حوران” بقيادة الفنان محمد أبازيد، وتضمنت فقرات الاحتفالية لوحات منوعة للفنون الشعبية وفقرة أغان وطنية قدمها أعضاء الفرقة.

وبيّن الأبازيد أن الفرقة تسعى لأن تكون بصمة مختلفة في عالم الموسيقى من خلال ما تقدمه، ومن خلال رعايتها للمواهب الغنائية المميزة.