للمرة الثانية في تاريخه.. فريق النبك بطلاً لدوري السيدات لكرة اليد

احتفظت سيدات النبك لكرة اليد بلقب بطولة الدوري للمرة الثانية في تاريخهن، بعدما حققن العلامة الكاملة في التجمع النهائي للدوري الذي اختتم أمس الأول على أرض صالة الفيحاء الفرعية في دمشق بمشاركة أندية الشرطة والنبك وقاسيون والكرامة .

سيدات النبك حققن الفوز على قاسيون (40-30) وعلى الكرامة (30-27) وعلى الشرطة (36-24) وحلت سيدات الكرامة ثانياً ثم الشرطة وأخيراً قاسيون، فوز النبكيات جاء عن جدارة واستحقاق خاصة وأن المنافسة كانت قوية من بقية الفرق التي قدمت أداء جيداً، لكن لاعبات النبك تفوقن بفضل الخبرة والسرعة والانسجام بين كافة اللاعبات.

رئيس نادي النبك إيهاب سميد أوضح لـ”البعث” أن النتيجة التي حققها الفريق جاءت بجهود كافة مفاصل العمل سواءً من قبل إدارة النادي أم الكادر التدريبي والفني، إضافة لجهود المدربة السابقة أروى كسار التي عملت على تأسيس الفريق بشكل جيد لكنها اعتذرت عن العمل لأسباب خاصة.

وأكد سميد أن المحافظة على اللقب أصعب من الفوز فيه، وبناء عليه أعددنا الفريق بشكل مميز هذا الموسم للفوز باللقب رغم أننا تعرضنا لبعض الإشكاليات قبل الدوري لم تؤثر على همة اللاعبات والإصرار بالفوز للمرة الثانية على التوالي بلقب الدوري، مبيناً أن الإدارة قدمت كل الدعم للفريق بدءاً من إجراء معسكر في حماة، إلى التعاقد مع بعض اللاعبات من ناديي محردة وقاسيون، إضافة إلى الدعم اللامحدود من قبل محبي النادي.

وأشار سميد إلى أن الرياضة الأنثوية في النادي متطورة ولها ماضٍ جيد يعود إلى 50 سنة، ولا يقتصر الأمر على فريق السيدات فقد شارك النادي هذا الموسم في دوري الشابات والشبلات وحققنا المركز الثالث، مضيفاً: نقوم بدعم هاتين الفئتين، ونسعى للفوز بلقب الدوري بهاتين الفئتين، وإعدادهم ليكونوا نواة السيدات بالمستقبل، وأشكر أهالي اللاعبات وكافة محبي النادي على كل ما قدموه للفريق والنادي، طموحنا المشاركة في البطولات العربية والآسيوية، لكن بصراحة ولإيماننا بأننا لن نحقق أي شيء في بطولة العرب بسبب مشاركة عرب إفريقيا (الجزائر ومصر وتونس) وللتكلفة المالية الكبيرة (ما يقارب 700 مليون ليرة)، واهتمامنا ينصب حالياً على تأهيل صالة النادي والمنشأة بدلاً من دفع مبلغ كبير على مشاركة لمجرد المشاركة، الأمر نفسه ينطبق على بطولة أندية آسيا المقبلة، وسيكون اهتمامنا أيضاً منصباً على تأهيل المواهب ليس في كرة اليد فقط بل بكافة الألعاب.