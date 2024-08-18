مادورو: ألحقنا 3 هزائم بالفاشية وقادة الانقلاب في فنزويلا في يوم واحد

كراكاس – وكالات

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده قامت اليوم، بتعبئة شعبية كبيرة من أجل السلام وضد الفاشية والعنف في جميع أنحاء البلاد، وفي تصريحات أمام مؤيديه، قال مادورو: إنّ هذا اليوم شهد حشوداً في أكثر من 100 مدينة في فنزويلا، لأن الناس يعرفون ما يدافعون عنه، مشدّداً على أنّهم يدافعون عن وطنهم، وعن الحق في الحاضر والمستقبل.

وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن بلاده ألحقت 3 هزائم في يوم واحد، لأصحاب النفوذ في ميامي، والمعارض إدموندو غونزاليس الذي يستعد للهروب من فنزويلا، وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، مجدداً التأكيد على احترامه للمعارضة الديمقراطية المعتدلة التي لم تدعم تصرفات المعارضين الفاشيين في طبيعة الحال.

وتوجه مادورو إلى الذين وقفوا مع المعارضة وتعرضوا للخداع، قائلاً لهم: “دعونا نتحد، أمد لكم يدي للعمل والإنتاج من أجل فنزويلا”، كما توجّه بدعوة إلى الشعب البوليفاري والتشافيزي، لـ”مواصلة تعزيز أنفسنا على مستوى القاعدة الشعبية”، وأكد أنّ المؤثرين المأجورين على مواقع التواصل المؤيدون للمعارضة الفاشية يفتقرون إلى الشعب والشوارع والقضية الوطنية.

يُذكر أنّ فنزويلا شهدت أعمال عنف وتخريب في الأيام التي أعقبت الانتخابات التي فاز فيها مادورو كرئيس للبلاد، حيث كان يتم الترويج للاحتجاجات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.