مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالصحة والزراعة

دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة التصديق على عقدين لصالح وزارة الصحة، لتقديم سيرومات لزوم القطاع الصحي العام، بقيمة إجمالية قدرها نحو 62 مليار ليرة سورية، بغية الاستمرار بتأمين الأدوية ومستلزمات عمل القطاع الصحي العام، بما يمكنه من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

كما تم التصديق على العقد المبرم لصالح مشفى البيروني الجامعي لتقديم المواد واللوازم الخاصة بشعبة المعالجة الشعاعية بالمشفى، بقيمة 3 مليارات ليرة سورية، وذلك نظراً لأهمية المواد المتعاقد عليها في عملية المعالجة الشعاعية لمرضى الأورام، بالإضافة إلى زيادة وضبط الجودة من خلال الحصول على أفضل النتائج للعلاج الشعاعي باستخدام التقنيات الحديثة، ولضمان استمرار تقديم المشفى خدماته الطبية للمرضى بالشكل الأمثل.

وتم التصديق على عقدين لصالح مستشفى المواساة الجامعي، الأول لتقديم وتركيب وتشغيل مجموعة الفرش الطبي “سرير عناية مشددة عدد 29 وكرسي غسيل كلية عدد 4″، لزوم المجمع الإسعافي الملحق بمستشفى المواساة الجامعي، والثاني لتقديم وتركيب وتشغيل مجموعة مشارط جراحية كهربائية لزوم المجمع الإسعافي العائد لمستشفى المواساة الجامعي.

وشملت هذه الموافقات التصديق على العقد المبرم بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة والشركة العامة للمشاريع المائية لتنفيذ مشروع إنشاء مظلات للقبابين ولمكاتب الدخول والخروج بمساحة 2000 متر مربع، بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات ليرة سورية، وعلى العقد المبرم بين المؤسسة العامة للمصرف الزراعي التعاوني ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل فرع المصرف الزراعي التعاوني في مسكنة، بقيمة إجمالية نحو 3.2 مليارات ليرة سورية.