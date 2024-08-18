مع قلق الأهالي والتشكيك بامتحان المتفوقين .. “التربية” تطمئن وتبدد المخاوف

ريف دمشق – علي حسون

لا يقل امتحان المتفوقين أهمية عن امتحان الشهادتين، إذ يساور الأهالي قلقاً وخشية على مصير أبنائهم بما يدفع بهم إلى التجمهر بأعداد كبيرة أمام مراكز الامتحان.

“البعث” لمست هذا القلق من خلال تشكيك بعض الأهالي بنزاهة هذا الامتحان وقبول الطلاب على حساب آخرين.

هذه الخشية لم تأت من فراغ لاسيما في ظل أصوات تتعالى من هنا وهناك تقوم بالتشويش، وزع في أذهان الأهالي أن الموضوع في رمته “واسطة”وقبول طلاب بغض النظر عن ترتيب النجاح والدرجات.

ولم يغفل البعض تدخل مراقبين في عملية مساعدة بعض الطلاب بطريقة “التنقيل” لاسيما أن هناك مدرسين لهم أبناء أو أقارب ضمن المركز.

مدير تربية ريف دمشق المكلف الدكتور عبد الحليم اليوسف طمأن الأهالي بأن الامتحان مؤتمت والتصحيح الكتروني في وزارة التربية، من دون تدخل لأيادي بشرية، مؤكداً لـ”البعث” نزاهة الامتحان من خلال الإشراف على المراكز من قبل موجهين تربويين ومندوبين وزارة و رؤساء دوائر المديرية، إضافة إلى متابعة فورية عبر غرفة العمليات والربط بين المراكز ومديريات التربية والوزارة لمنع حدوث أي خلل ومعالجة أي إشكالية.

ضيق الوقت

وقد وصل الكثير من شكاوى طلاب تفيد بعدم كفاية الوقت مقارنة بمستوى الأسئلة، ليرد مدير التربية بأن الأسئلة توضع وفق ميزان نسبي يقاس من خلال نماذج ثلاثة توزع على الطلاب مدروسة بدقة من قبل اختصاصيين ومناسبة لكافة الطلاب المتفوقين، مشيراً إلى أن هناك طلاب يفردون مساحة واسعة من التفكير بالأسئلة الصعبة ويتركون السهلة منهم، مما يضيع عليهم الوقت ويتأخرون بالحل ويدركم الوقت،علماً أن الأسئلة موضوعة لطلاب متفوقين وبناء عليه لابد من أن يكون الطالب ملم ومتمكن من أغلب الأسئلة .

وأوضح مدير التربية أن “التربية” أبوابها مفتوحة لأي شكوى تأتي عن وقوع ظلم لأي طالب وسوف يتم التحقيق والتدقيق بالموضوع وإنصاف المظلوم، علماً أنه لم يتم تكليف أي مراقب لديه ابن أو قريب في المركز الامتحاني.

قدرة استيعابية

وبين مدير التربية أن عدد المتقدمين لامتحان المتفوقين بلغ 1359 طالباً وطالبة للصف السابع و 532 طالباً وطالبة للصف العاشر، علماً أن عدد المركز في المحافظة بلغ 20 مركزاً خمسة مراكز لامتحان الصف العاشر.

ولفت مدير التربية أن القدرة الاستيعابية في جميع مدارس المتفوقين في المحافظة يصل إلى 330 طالباً وطالبة للقبول بالصف العاشر و360 طالباً وطالبة للقبول بالصف السابع.

يشار إلى أن وزارة التربية تعمل على التوسع في بناء مدارس للمتفوقين أو زيادة الغرف الصفية في المدارس الحالية لدراسة زيادة الاستيعاب في السنوات القادمة.

الجدير بالذكر أن الأهالي أشادوا بخطوة تحديد المراكز الامتحانية في مدارس أولاد كل منطقة مما خفف الأعباء على الأهالي والأبناء.