موسكو تنفي إجراء أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع نظام كييف

موسكو – مينسك – تقارير

نفت موسكو مزاعم صحيفة الـ “واشنطن بوست” الأمريكية حول أن “الهجوم الأوكراني على كورسك عطل مفاوضات سرية بين روسيا وأوكرانيا لمنع قصف الطرفين مواقع الطاقة”، وأكدت أنها لا تجري أي مفاوضات مع كييف، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إنه “لم يعطل أحد شيئا، لأنه لا يوجد ما يمكن تعطيله، لم نجر ولا نجري أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع نظام كييف حول أمن المواقع المدنية والبنية التحتية الحيوية”، وأشارت إلى أن “تهديد محطتي زابوروجيه وكورسك النوويتين لا ينبع إلا من أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وداعميهما”.

كذلك شددت على أن “القوات الروسية لا توجه أي ضربات للمواقع المدنية في أوكرانيا، بل تعمل ما بوسعها لحماية هذه المواقع من ضربات الجيش الأوكراني الذي يستخدم الأسلحة الغربية، وتجنيب العالم كارثة مفتعلة”.

في الأثناء، حذر الرئيس البيلاروسي ألكسند لوكاشينكو كييف من انتهاء التصعيد مع روسيا بتدمير أوكرانيا إن لم تجلس إلى طاولة المفاوضات، وقال لوكاشينكو في مقابلة مع قناة روسيا التلفزيونية: إن “قادة قوات كييف يهددون جنودهم بقصفهم بصواريخ “غراد” إن فكروا بالانسحاب تحت ضربات الجيش الروسي”، مبيناً أن “القوات الروسية ستقضي على الجيش الأوكراني في كورسك”، مشيراً إلى أن “التصعيد من جانب أوكرانيا يستفز روسيا لاتخاذ إجراءات جوابية مماثلة بينها استخدام السلاح النووي”، وحذر من التصعيد سينتهي بتدمير أوكرانيا إن لم تجلس موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات، لافتاً إلى أنه يجب استئناف مفاوضات السلام في أوكرانيا انطلاقا مما تم الاتفاق عليه في إسطنبول.

وأكد لوكاشينكو إلى أن روسيا وبيلاروس تدركان جيداً من أي منطقة في الغرب قد تتعرض دولة الاتحاد للعدوان، وأنهما على علم بأن الغرب قد يرسل قواته إلى أوكرانيا، مضيفاً: إن “موسكو ومينسك وضعتا خطة الدفاع عن دولة الاتحاد على حدودنا الغربية وهذه الخطة قد تتحول من دفاعية إلى هجومية”، وكشف الرئيس البيلاروسي أن صواريخ “إسكندر” التي تمتلكها بلاده قادرة على حمل رؤوس نووية، وأن حدود بلاده محصنة أكثر من أي وقت مضى وأن قوات كييف لن تتمكن من اجتياز حدود بيلاروس إلا عبر خسائر فادحة، على الرغم من نشر نظام كييف أكثر من 120 ألف عسكري على الحدود معها.

ميدانياً، أعلن مصدر عسكري روسي عن القضاء على 16 جندياً أوكرانياً في مقاطعة كورسك جنوب غرب روسيا، ووفق موقع روسيا اليوم، أفاد المصدر بأن الجنود الأوكرانيين القتلى تابعون لكتيبة الاقتحام 225 في اللواء 115 المؤلل، وتم القضاء عليهم في غابات قرية كريميانويه الحدودية بمقاطعة كورسك.

في الأثناء، اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي مواطناً أوكرانياً زود الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بمعلومات عن مواقع في جمهورية لوغانسك لاستهدافها بالقصف من قبل قوات كييف، وأشار الأمن الروسي إلى أن العميل تواصل مع استخبارات كييف وسلمها معلومات ذات طبيعة عسكرية قام بجمعها، ووفق الأمن الروسي أقر العميل بنيته الانضمام إلى القوات الأوكرانية.