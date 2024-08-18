هونغ كونغ تحتفل بأوّل دببة باندا عملاقة مولودة محلياً

احتفلت هونغ كونغ بولادة أوّل دببة باندا عملاقة مولودة محلياً الخميس وصارت أم التوأم الجديد أكبر أم لأوّل مرة من نوعها على الإطلاق. وولدت الأم ينغ ينغ التوأم أحدهما ذكر والأخرى أنثى في أوشن بارك قبل يوم واحد من إتمامها عامها الـ19. مع العلم أن ينغ ينغ وشريكها لي لي ثاني زوج باندا تهديه حكومة الصين إلى هونغ كونغ منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة للحكم الصيني عام 1997.

يعتبر دب الباندا بشكل غير رسمي الحيوان الوطني للصين. كما أن برنامج إعارة الباندا العملاقة الصينية إلى حدائق الحيوان حول العالم أصبح معروفاً كأداة للدبلوماسية الصينية الناعمة.

وقالت أوشن بارك في بيانها إن الباندا العملاقة “تعاني صعوبة التزاوج والتكاثر، خاصةً مع تقدمها في السن”، ولا يمكن توقع حملها أيضاً.

وبالرغم من ظهور الأعراض على ينغ ينغ مثل زيادة الشهية وزيادة احتياجها للراحة وتغيرات في مستويات هرموناتها في أواخر تموز فلم يتأكد حملها سوى يوم الأحد.

لاحظ فريق رعايتها الأربعاء ظهور أعراض الولادة عليها. وبعد نحو خمس ساعات خرج الصغيران إلى العالم صباح الخميس. وقالت الحديقة: الصغيران حالياً في حالة هشة للغاية ويحتاجان وقتاً للاستقرار، خاصة الصغيرة التي تعاني انخفاض درجة حرارة الجسم وضعف استقبال الغذاء بعد الولادة وضعفاً عاماً.

وسيتعين على الزائرين الانتظار عدة أشهر قبل رؤية الصغيرين.