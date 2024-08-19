ارتفاع سعر المشمش لم يسد تكلفة إنتاجه بحمص

حمص – نبال إبراهيم

تحدث عدد من مزارعي المشمش بريف محافظة حمص “للبعث” عن معاناتهم من ارتفاع تكاليف الإنتاج من حراثة وأسمدة وري ومبيدات حشرية وغير ذلك خلال هذا الموسم، مبينين أنهم لم يحصلوا على السماد من المصرف الزراعي لزوم تسميد أشجار المشمش أسوةً بأشجار التفاح، ما اضطرهم إلى شراء الأسمدة بأسعار باهظة جداً من السوق السوداء حتى لا يتم ترك بساتينهم بلا تسميد.

وأشار المزارعون إلى أنه على الرغم من ارتفاع سعر مبيع كيلو المشمش هذا العام إلا أنه لم يسدد ثمن التكلفة، وإنما لحقت بهم بعض الخسائر نتيجة للظروف الجوية والمناخية التي أثرت على جودة المنتج ونوعية الحبة بشكل عام.

بدوره أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة بحمص المهندس عزام دربولي ارتفاع تكاليف الإنتاج من أجور اليد العاملة والأسمدة والأدوية وغيرها تسبب بقلة اهتمام العديد من مزارعي المشمش بأراضيهم وأشجارهم، ما أثر ذلك مع التغيرات المناخية التي شهدتها المحافظة على انخفاض نوعية المنتج وجودته وليس على كميته.

وأشار دربولي إلى إن الدائرة والوحدات الإرشادية على امتداد المحافظة لا تدخر جهداً لتقديم الدعم العلمي والإرشادات الصحيحة للمزارعين والقيام بجولات ميدانية لتقديم العون والمشورة، لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بأشجار المشمش في المحافظة تبلغ حوالي 6691 هكتاراً تقريباً وجميعها تروى بالسقاية، مبيناً أن المساحة الأكبر المزروعة بالمشمش تتركز في مركز القصير وتزيد عن 6319 هكتاراً يليها المركز الشرقي بمساحة تصل إلى حوالي 184 هكتاراً وباقي المساحات تتوزع في المركز الغربي ومراكز تلكلخ والرستن والقريتين.

ولفت دربولي إلى أن إجمالي عدد أشجار المشمش على مستوى المحافظة يصل إلى ما يزيد عن مليون و32 ألف شجرة، منها حوالي مليون و 15.5 ألف شجرة مثمرة، علماً أن التقديرات الأولية لإنتاج المشمش في المحافظة هذا الموسم تزيد عن 48ألف طن.

واعتبر دربولي أن واقع إنتاج المشمش هذا العام جيد إلى متوسط، إلا أنه أفضل من العام الماضي بنسبة تزيد عن 40% والتي بلغت حينها كمية الإنتاج بنحو 30 ألف طناً، مشيراً إلى أنه لم يسجل أية أضرار تذكر بمحصول المشمش هذا العام جراء الظروف الجوية، إلا أنه أصيب بعضه بشيء من الإصابات الحشرية وكان المرض الأكثر انتشاراً هو الإصابة بالمانيلا، وأن الإصابة بحشرة الكابنودس وغيرها من الحشرات بقيت تحت السيطرة وكانت جميعها دون العتبة الاقتصادية.