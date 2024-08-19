الرفيق سطايحي: نحو فهم معمق للتحولات الجديدة وقراءة واقعية في ضرورة تجديد المفاهيم الفكرية والتنظيمية للحزب

دمشق- البعث

التقى الرفيق د. هيثم سطايحي، أمين سر اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، اليوم بالرفاق الدارسين في دورة المتميزين السادسة في مدرسة الإعداد الحزبي المركزية بالتل، وتناول خلال لقائه الفكر السياسي عبر مساره الطويل، وأكد أن ما يهمنا من الفكر السياسي هو ما يصل إلينا من نتاج إذ أن كثيراً من المفاهيم لا تحافظ على معناها الأول عبر الزمن، وهذه إحدى المغالطات التي قد يقع فيها الكثير من الناس.

وعرّج الدكتور سطايحي خلال حديثه على نظريات فصل السلطة كما تناولها عدد من مفكري الفلسفة السياسية، وأضاف أن القومية كاتجاه سياسي هي فكرة حديثة، وقد نشأت بالأساس عند الدول التي تأخرت وحدتها القومية مثل ألمانيا، لكن ما يميز القومية العربية أنها حالة إنسانية حضارية أعطتها طابعاً متجدداً بشكل مستمر، كما وضّح مفاهيم متعددة مثل السيادة والعنصرية والاشتراكية العلمية وغيرها. وأوضح أن فكر حزب البعث وتجربته لم تكن بالصورة التي نراها اليوم نتيجة الإرهاصات الكثيرة التي تعرض لها ، وذلك لأن الفكر السياسي لا يسير بشكل خطي، بل الحالة الطبيعية أن يكون المسار متعرجاً، ففكرتنا عن الاشتراكية اليوم تختلف عنها في الستينات والأربعينات، وأنه لابد لنا أن نعيد الاعتبار للمفهوم التقدمي الذي طالما لازم حزب البعث العربي الاشتراكي، ونخرج من حالة التسطيح التي يتعرض لها الفكر السياسي عموماً.

ومن هنا أصبح لزاماً علينا الاشتغال على وثيقة فكرية تنظيمية جديدة للحزب، وهي بالضرورة بحاجة إلى إسهامات الجميع ولاسيما المثقفين، وهو ما تفرضه بنية الأحزاب في العالم، والتي تغيرت كثيراً ومعها حزبنا بشكل كبير، ولم تعد كما كانت حيث أصبحت هناك طرق متعددة للتأطير والتواصل.

وأشار الرفيق أمين سر اللجنة المركزية للحزب إلى أن تجربة حزب البعث كانت دائماً محل تحولات عميقة في مجال الفكر والممارسة، وهو ما أضفى عليه قيمة كبيرة، وحالة من التجدد الدائم ما يفرض على البعثيين قراءة معمقة للواقع بوعي في مسألة التحولات تلك، وفهم هذه الضرورة انطلاقاً من الواقعية، والدور المجتمعي المطلوب من الحزب راهناً، وتعزيز ذلك عن طريق الديمقراطية والانضباط والانتخابات الحزبية، وذلك ضمن أخلاقيات البعث وهي الأهم في العمل الحزبي.

وفي معرض إجابته على تساؤلات الرفاق الدارسين، أوضح الرفيق سطايحي أن هناك عمل دؤوب وجدي حالياً لإعادة النظر في النظام الداخلي، وما يرتبط به من أدبيات فكرية وتنظيمية تضمن سيرورة التجدد المستمر بما يحافظ على عقيدة البعث بشكل أكثر واقعية.