المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدتين للعدو الإسرائيلي وثكنة زرعيت

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بأسراب من المسيرات الانقضاضية قاعدتين للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة، موقعةً قتلى وجرحى في صفوفه، وقالت المقاومة في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة قدموس نفذ رجال المقاومة هجوماً جوياً مُتزامناً بأسراب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة يعرا مقر قيادة اللواء الغربي 300 وقاعدة سنط جين قاعدة لوجستية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية، ‏مستهدفين أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، حيث أصابوا الأهداف بدقة وأوقعوا فيهم عدداً من ‏القتلى والجرحى.

من جهته أقر العدو الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده وإصابة آخرين إثر العملية التي نفذتها المقاومة على قاعدتين له في الجليل الغربي.

كما استهدفت المقاومة ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في ‏محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، ما أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها، واستهدفت موقع بياض بليدا ‏بصاروخ بركان وأصابته مباشرة، ورصدت المقاومة تسلل مجموعة من جنود العدو إلى حرش حدب عيتا، حيث تصدت لها واستهدفتها بالأسلحة الصاروخية وقذائف ‏المدفعية، ما أجبرها على التراجع، وأوقعت فيها إصابات مؤكدة، كذلك استهدفت المقاومة اللبنانية جنود العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت ومحيطها عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالصواريخ والمدفعية، وحققت إصابات مباشرة، حيث بينت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في ‏محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، ما أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها.