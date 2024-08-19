انقلاب شاحنة على استراد حمص طرطوس يؤدي إلى وفاة شخصين

حمص- صديق محمد

أفاد قائد فوج إطفاء حمص، الرائد إياد محمد ل”البعث أونلاين” بأنه وقع حادث تدهور سيارة شاحنة محملة بمادة القمح على اتوستراد طرطوس-حمص، ما أدى إلى انقلاب صهريج محمل بزيت محركات السيارات ودخوله بحافلة نقل ركاب.

وأوضح أن الحصيلة الأولية للحادث وفاة شرطي مرور وشخص آخر، فيما أُسعف ركاب الحافلة إلى المشافي.

من جهتها، بينت المواصلات الطرقية بحمص أنه تم تحويل السير على أوتستراد طرطوس- حمص، جسر خربة التين، مفرق دنحة المسرب القادم من طرطوس باتجاه حمص بسبب الحادث.