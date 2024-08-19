تفشي الكوليرا في السودان يودي بحياة عشرات الأشخاص

ووفقاً لـ”أسوشتد برس” قال وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم في بيان: إن “22 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بسبب المرض، وتم اكتشاف ما لا يقل عن 354 حالة مؤكدة من الكوليرا في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة”.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية: إنه تم تسجيل 78 حالة وفاة إثر الإصابة بالكوليرا هذا العام في السودان حتى 28 تموز، وإن المرض أصاب أكثر من 2400 شخص خلال الفترة بين 1 و28 تموز، مشيرةً إلى أن الكوليرا “مرض سريع التطور وشديد العدوى يسبب الإسهال الأمر الذي يؤدي لجفاف حاد والوفاة المحتملة خلال ساعات إذا لم يعالج”.

وحول الصراع العاصمة الخرطوم ومناطق حضرية أخرى إلى ساحات حرب ما أدى لتدمير البنية التحتية المدنية ونظام الرعاية الصحية، وفي ظل غياب الضروريات الأساسية أغلقت العديد من المستشفيات والمرافق الطبية أبوابها، كما فاقمت الفيضانات الموسمية المدمرة خلال الأسابيع الأخيرة من حالة البؤس في السودان.

من جهته قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش في تصريحات لوكالة:إن تفشي الكوليرا بدأ في ولاية كسلا بشرق السودان قبل أن ينتشر إلى تسع مناطق في خمس ولايات، مضيفاً: إن البيانات أظهرت أن معظم الحالات المكتشفة لم يتم تطعيمها، وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل الآن مع السلطات الصحية السودانية والشركاء لتنفيذ حملة تطعيم.