روسيا ترفع مطالبات ضد ألمانيا بشأن التحقيق في تفجيرات “التيار الشمالي”

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة هي من أصدرت الأوامر بالهجوم على خطي أنابيب غاز “السيل الشمالي” عام 2022، مبيناً أنه “لشن هجوم إرهابي كهذا صدرت أوامر من أعلى الأوساط في الغرب وبطبيعة الحال هي واشنطن”، ومضيفاً: “كانت هناك محاولات لإلقاء اللوم في كل شيء على مجموعة من الضباط المغمورين، وهو أمر غير جدي على الإطلاق”، كما أنه يجب على ألمانيا الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالهجوم، و“يجب عليهم أن يتوقفوا عن الرفض القاطع لعرض تلك الحقائق المكتشفة، عندما لا تتم إفادتنا بالمعلومات التي نطلبها عبر القنوات الرسمية ولكنها تظهر في الصحافة، فإن هذا يشير إلى أن كل هذا كان مدبراً، وقد تم تصميم هذه العملية برمتها من أجل تحويل الرأي العام بطريقة أو بأخرى عن الجناة الحقيقيين والعملاء”، فيما شدد على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي شفاف، معتبراً أنه “من العار على ألمانيا أن تتقبل بصمت حرمانها من أساس طويل الأجل لطاقتها، وبالتالي الرفاهية الاقتصادية التي كانت مفتاح تنميتها في شكل إمدادات ميسورة التكلفة من الغاز الروسي”.