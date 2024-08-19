“محور تقانات العمليات الصباغية الحديثة” بين الفكر النظري الأكاديمي ونظيره العلمي

أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها ورشة عمل نظرية مجانية بعنوان “محور تقانات العمليات الصباغية الحديثة” قدمها المدرب الكيميائي بلال الرفاعي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من ممثلي شركات القطاع النسيجي والمهتمين بتقنيات العمليات الصباغية.

تتناول الورشة والتي ستستمر لغاية يوم الخميس القادم 22 Nب في محاورها “صباغة البوليستر، القطن والألياف السيللوزية، المعالجة الأولية وقصر الألياف السيللوزية، المبيضات الضوئية، صباغة الألياف السيللوزية بالأصبغة التفاعلية ومقياس الطيف الضوئي السبكتروفوتومتر”.

أكد رئيس الغرفة غزوان المصري خلال إطلاق الورشة أهمية الدور الكبير الذي تلعبه هذه الورش في تطوير وتنمية القطاع الصناعي، واوضح أن غرفة صناعة دمشق وريفها هي جهة موكلة في عملية التنمية الصناعية وأن هذه الورش التي تنظمها الغرفة موضوعة لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطني.

المدرب الكيميائي بلال الرفاعي أوضح أن تطبيق الأصبغة التفاعلية على السيللوز باعتبارها الأكثر أهمية حالياً خاصة بمدينة دمشق وأيضاً السبكتروفوتومتر وهي من الأداة الأهم في عملية التصدير بما يخص تطابق الألوان، وفي سياق آخر أكد الرفاعي على السعي بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها ومن خلال هذه الورشة نحو الدمج ما بين الفكر النظري الاكاديمي وما بين الفكر العلمي التطبيقي المحض واعطاء أهمية أكبر للتطبيق العملي وبالتالي الحصول على منتج متميز يدخل عمليات التصدير والتسويق العالمي بنجاح.