منتدى اقتصادي للمشاريع الصغيرة في حمص

حمص- سمر محفوض

أقام مكتب التنمية المحلية في حمص ولجنة سيدات الأعمال في غرفة التجارة، المنتدى الاقتصادي الأول للمشاريع الصغيرة.

وبين نائب محافظ حمص عامر عبود أهمية الربط بين الجمعيات وأصحاب المشاريع ليشمل النفع أكبر عدد ممكن من المواطنين، مسلطاً الضوء على دور المرأة المهم في إقامة هذه المشاريع.

بدوره، رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي أشار إلى أن الهدف يكمن في إظهار الدور الحقيقي لغرفة التجارة في الدعم الكامل للمشاريع الصغيرة لتفعيل الدور الاقتصادي عبر دعم ٨٥ مشروع في المرحلة الأولى ووصلهم مع الأسواق لتحقيق الانتشار لمنتجاتهم ضمن الأسواق المحلية.

وأضاف: هناك مساع لتأهيل أصحاب هذه المشاريع بإقامة دورات عبر محاضرين، لتعليم كيفية دراسة التكلفة، التغليف.

وأشاد بدور الأمانة السورية للتنمية ومحافظة حمص.

رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة حمص عفاف الحسن، بين أن الهدف يكمن في الإضاءة على نقاط التلاقي بين الشركاء الاستراتيجيين الذين يدعمون هذه المشاريع والقائمين على تنفيذها على الصعيد حكومي أو المنظمات أو الجمعيات، فضلاً عن المبادرات الفردية.

الدكتور عبد المسيح دعيج رئيس لجنة المشاتل والنباتات الطبية والعطرية بغرفة زراعة حمص نوه بأن غرفة زراعة حمص ستقدم ورقة عمل بالمنتدى الاقتصادي الأول للمشاريع الصغيرة بعنوان الاستثمار الأمثل للنباتات الطبية والعطرية في التنمية المستدامة، كما اقترح بعض المشاريع