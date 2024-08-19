نقص الاعتمادات يعترض تنفيذ خطة المشروعات الطرقية

اللاذقية – مروان حويجة

ذكر المهندس مصعب أحمد مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في اللاذقية، أن خطة مشروعات العام الجاري، اقتصرت على صيانة المواقع الأكثر تضرراً من سطح المجبول الإسفلتي على جميع المحاور العائدة لشبكة الطرق المركزية في المحافظة، موضحاً أنّ العمل انطلق من محور أتوستراد اللاذقية – طرطوس، والانتقال تباعاً إلى محور اللاذقية – كسب، إلى حين ورود بقية عقود المشروعات على باقي محاور الشبكة الطرقية، مؤكداً أنّه يتم تكثيف العمل والتنفيذ، بما يضمن إنجاز الجزء الأكبر من خطة الصيانة خلال موسم العمل الحالي.

ولفت أحمد إلى أنّ الأعمال الواردة في خطة الفرع، استهدفت، بشكل عام، صيانة مواقع المجبول الإسفلتي الأشد تضرراً، إضافة إلى تعزيل خنادق التصريف البيتونية والترابية في العديد من المواقع، وضمن الاعتمادات المتاحة في الخطة، وبما يخصّ مراقبة الحمولات على محاور الشبكة، فتتم مراقبة الحمولات، من خلال عمل القبابين المتحرّكة، علماً أنّه لا يمكن ضبط جميع الحمولات كون معظمها يتنقّل ليلاً.

بما يخصّ التعدّيات على شبكة الطرق المركزية. بين أحمد أن المحاور التي يجري العمل فيها، تشمل : أتوستراد اللاذقية – طرطوس ، طريق جبلة – بانياس القديم، طريق الساحل – الغاب، أتوستراد اللاذقية – القرداحة، طريق القرداحة صلنفة، طريق الحفة صلنفة، طريق السامية – البراج، طريق حلب القديم , أوتوستراد اللاذقية – أريحا، طريق اللاذقية ـ كسب ، طريق كسب البسيط النبعين، طريق القصر ، إضافة إلى الوصلات الطرقية على طول شبكة الطرق المركزية في محافظة اللاذقية، التي تبلغ حوالي ٤٥٠ كم بالنسبة للفتحات غير النظامية على أتوستراد اللاذقية- طرطوس.

ولم يخف أحمد صعوبة تأمين الاعتمادات اللازمة لأعمال الصيانة اللازمة،ومشاريع التنفيذ، إضافة إلى ما تعانيه الشركات المنفّذة من صعوبة تأمين المواد وقطع الغيار اللازمة لتشغيل الآليات، يضاف إلى ذلك، تعرّض الشاخصات، ولوحات الدلالة، للسرقات المتكررة، مما يكبد المؤسسة أعباء مالية كبيرة، وصعوبة في تعويض هذه الشاخصات، وهذا يؤثر بدوره على سلامة مستخدمي الطريق.