وضع أربع صالات لخدمة معاملات مركبات المواطنين في الزبلطاني

دمشق- البعث وضعت مديرية نقل دمشق كامل صالتها التي تعرضت خلال الحرب للتخريب وذلك بعد إعادة تأهيلها وترميمها، وكان آخر هذه الصالات الصالة الرابعة التي تم ترميمها ووضعها في الخدمة مؤخراً.

ويشكل وضع هذه الصالات خدمة مهمة عبر تسهيل وتخفيف الاعباء على المراجعين والازدحام.

وأوضح مدير نقل دمشق المهندس علي ديب أنه كان لدى المديرية صالتين وأصبح حالياً أربع صالات وتم توزيع العمل بعد تجهيز صالة الأرضية رقم (١) ووضعت بالخدمة وتخدم معاملات جميع المركبات السياحية الخاصة والعامة والاستثمار المنتهية بأرقام مفردة. وبين ديب أن الصالة رقم (٢) موجودة في الطابق الثاني مخصصة لجميع معاملات السيارات السياحية والعامة والخاصة والاستثمار المنتهية لوحاتها بأرقام مزدوجة، وأن الصالة رقم (٣) الموجودة في المبنى المجاور مخصصة لجميع معاملات سيارات البيك أب والشاحنة والصهاريج والالات الحديثة.