وهمٌ أججه قطاع الأعمال وأصحاب الدخول المشبوهة.. استكانة الأول للمشاريع الريعية زاد طين الاقتصاد بلّة!

حسن النابلسي

يبدو أن مُطلق أسطوانة “سورية من أرخص دول العالم معيشة” يبتغي واهماً ترسيخ راحة المواطن وعدم تعرضه لأي ضغط معيشي مهما صغر، وربما التغطية على ممارساته المشبوهة، إذ سرعان ما يستشهد من يتبجح بهذه الأسطوانة، بلبنان الذي يرزح سكانه تحت ارتفاعات كبيرة بالأسعار تزيد بأضعاف مضاعفة عن نظيرتها السورية!.

ثمة نقاط عدة تستوقفنا في هذا المقام، أولها: أن هناك شريحة ربما لا تتجاوز نسبتها الـ 10% تجد بالفعل بأن “سورية من أرخص دول العالم” وتضم هذه الشريحة “رجال الأعمال والمغتربين” يضاف إليهم أصحاب الثروات المشبوهة، وذوي الدخول الاستثنائية من العاملين في كبرى شركات القطاع الخاص، فهؤلاء لم يتغير عليهم شيء أبداً نظراً لمجاراة مداخيلهم للتضخم خطوة بخطوة، لا بل على العكس فإن العديد منهم استفاد من التضخم الجامح وانخفاض القدرة الشرائية لليرة إما من خلال المضاربة بسعر الصرف، أم من خلال الاستفادة من تمويل المصرف المركزي لبعض المستوردات بأسعار مدعومة، وطرحها بالأسواق وفقاً لسعر صرف السوق السوداء!.

ثانيها: إن إغراق البلاد بالمستوردات على حساب التصدير، وتنحية الإنتاج جانباً وتعليقه حتى إشعار آخر –نتيجة مساعي دعاة الاستيراد لتوسيع دائرة الأخير-، ساهم بشكل كبير بانخفاض سعر صرف الليرة، وذلك بعد أن شكل الطلب على سوق القطع عبئاً كبيراً على سعر الصرف من جهة، واضطرار الحكومة إلى إعادة النظر بالدعم المقدم لعدد من المواد والسلع والخدمات واعتماد أكثر من سعر، فسعر المازوت الصناعي –على سبيل المثال لا الحصر- أصبح 11524 ليرة وفقاً لآخر نشرة صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ونظيره المخصص للتدفئة والنقل 2000 ليرة من جهة أخرى، ومع ذلك يبقى السعران أرخص من الدول المجاورة من حيث المبدأ بالنسبة لشريحة الموما إليها آنفاً، في حين أنه مرتفع حقيقة بالنسبة لبقية الشرائح ذات الدخول المتدنية، فما بالكم إن حصلت هذه الشريحة على هذه المادة بالسعير الأخير!.

النقطة الثالثة: إذا ما قارنا الوضع المعيشي في سورية بلبنان –كما يشتهي البعض- وجردناه من أي ظرف أو عامل اقتصادي مؤثر، نجد أن ثمة بون شاسع بين أسعار البلدين، لاسيما إذا ما احتسبنا تكاليف التعليم والطبابة في لبنان والتي حقيقة لا تحتمل، هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون والجوهر –وهنا بيت القصيد- لا يمكن أن يختلف اثنان على أن سورية هي من أغلى دول العالم معيشة..فإذا ما علمنا أن متوسط الدخل العام في سورية بالكاد يلامس الـ25 دولار، مقابل حد أدنى من متطلبات معيشية تكلف 200 دولار، بالتوازي مع ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، عندها نحد أن سورية من أغلى البلدان بالفعل..!.

المفارقة العجيبة…أن الحكومة تعلم وتدرك هذه الحقيقة، ولا تتحرك بهذا الاتجاه إلا بالحدود الضيقة ووفقاً للإمكانيات المتاحة، مع الإشارة أخيراً إلى أن استكانة قطاع الأعمال للمشاريع الريعية زاد طين الاقتصاد وتدهور الوضع المعيشي بلّة!.