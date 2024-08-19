40139 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 40 شهيداً و134 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 318 على القطاع ارتفع إلى 40139 شهيداً و92743 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال مدينتي دير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوبه، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 169 منذ بدء العدوان.

وأدان المكتب الإعلامي في غزة بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين.