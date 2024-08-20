استمرار ضخ المياه من محطة ١٦ تشرين

اللاذقية – آلاء حبيب

أكّد محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال، أهمية الاستمرار بضخ مياه الشرب من محطة تصفية مياه بحيرة 16 تشرين خلال الفترة الحالية، ضمن أشهر الصيف بالتزامن مع استكمال اتخاذ إجراءات لعملية تسليم المحطة وتشغيلها . وخلال جولة المحافظ إلى المحطة، اطلع على أقسام محطة التصفية الجاري العمل فيها، عند نفق عين البيضا، وآلية المراقبة والتحكّّم في عمليات الضخ والتعقيم. وقدّم كادر المحطة، شرحاً عن سير العمل في الوقت الحالي أثناء التشغيل، وضخ المياه إلى خزانات التجميع بمدينة اللاذقية، وتحليل العيّنات، والكميات التي يتمّ ضخها في الوقت الحالي، وفق الاتفاق مع الشركة المنفذة لحين استكمال انجاز اعمال تسليم المحطة وإدخالها بالخدمة. وعقد المحافظ اجتماعاً مع كوادر المحطة بما فيهم ممثل الشركة المنفّذة، للبحث في الإجراءات النهائية للتسليم ، مؤكداً أهمية الاستمرار بضخ المياه خلال الفترة الحالية ضمن أشهر الصيف بالتزامن مع اتخاذ إجراءات لعملية تسليم المحطة وتشغيلها.