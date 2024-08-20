افتتاح أول شعبة لمداواة الاسنان في “صحة” حماة

حماة – منير الأحمد

وضعت مديرية الصحة بحماة أول شعبة لمداواة الاسنان اللبية والترميمية والتجميلية في مركز العيادات الشاملة في الخدمة وذلك بهدف تخديم آلاف المرضى مجاناً بعد رفد الشعبة بسلسلة من التجهيزات الطبية الحديثة.

الدكتور ماهر يونس مدير صحة حماة ذكر أن الشعبة تعد الأولى من نوعها على مستوى وزارة الصحة وهي مكسب كبير للمحافظة من حيث نوعية الخدمات التي ستقدمها للمرضى خاصة في حالات المعالجة والجراحة اللبية المعقدة،كما ستقدم خارطة كبيرة من الخدمات العلاجية والتجميلية المجانية من بينها الحشوات الضوئية وترميم الأسنان المكسورة واستئصال اللب ومعالجات الحالات العفنة ومعالجة الخراجات والأقنية المتكلسة والمنحنية وزراعة أوتاد فايبر وسلسلة كبيرة من العلاجات التجميلية والترميمية في ضوء تخفيف الأعباء المادية على المرضى في ظل الارتفاع الكبير في هذه المعالجات.

وبين اليونس أن المرحلة الثانية ستشمل توسيع مساحة الخدمة في الشعبة إلى 5 كراسي لتخديم شريحة أوسع من المرضى والاستفادة من نوعية ومجانية الخدمات التي يقدمها القسم، مشيراً إلى دعم القسم بسلسلة مميزة من التجهيزات والمواد الطبية الرائدة على مستوى القطر منها جهاز التصوير الرقمي الفائق الدقة كما سيكون القسم مركزاً لاستقطاب طلاب الدراسات العليا في تخصص المعالجات اللبية، علماً أنه من المفترض استقطاب 15 طبيباً مقيماً كل عام.

يشار إلى أنه يشرف على الشعبة خمسة أخصائيين من خيرة كوادر وزراة الصحة وتضم كمرحلة أولى 3 كراسي سنية وستقدم كافة خدمات المعالجات السنية اللبية والترميمية والتجميلية لأبناء المحافظة شهرياً وبشكل مجاني.