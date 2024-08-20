الرفيق خضر يترأس اجتماع المجلس الاستشاري لمكتب الإعداد المركزي 

دمشق – البعث

ترأس الرفيق المهندس سمير خضر، عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام المركزي، اجتماع المجلس الاستشاري لمكتب الإعداد المركزي بمبنى القيادة المركزية صباح اليوم.

واستعاد الرفيق خضر المعاني والأفكار المتضمنة في كلمة الرفيق بشار الأسد، الأمين العام للحزب، رئيس الجمهورية، في الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب، منوهاً بضرورة العمل عليها في المرحلة القادمة من خلال التعاون المشترك مع أعضاء المجلس، وإجراء حوارات حول عدة ظواهر انتجتها الحرب على سورية.

كما ناقش الرفيق خضر مع أعضاء المجلس آليات وأساليب تطوير العمل، وأهمية تحقيق التوازن بين الإيديولوجيا ومقتضيات النمو الاقتصادي، ودور الإعلام والثقافة في أوساط الرأي العام، إضافةً إلى كيفية إعداد الرفيق البعثي ليكون قدوة، وإطلاق ورشات حوارية على مستوى المنظمات والنقابات، فضلاً عن الاهتمام بالبنى التحتية والصناعات الإبداعية.

وتم التركيز على صناعة محتوى إعلامي تقدمي يملك الحضور والتأثير وتفعيل دور الإعلام الوطني في مواجهة الضخّ الإعلامي المعادي، والتأكيد على العلاقة مع الأحزاب الأخرى لتبادل الآراء والخبرات.

وجرى الاتفاق على تحديد عنوان الجلسة القادمة، وتشكيل فرق متخصصة لكل محور فكري.