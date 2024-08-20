الرفيق عربي كاتبي يلتقي المشاركين بدورة مشرف فرقة ومشرف وحدة في فرع دمشق للطلائع 

دمشق- بسام عمار

التقى الرفيق عزت عربي كاتبي، عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي، الرفاق والرفيقات من طلاب كلية التربية المشاركين في دورة مشرف فرقة ومشرف وحدة ومديري المدارس المتبعين لدورة مشرف وحدة، والتي يقيمها فرع الطلائع بدمشق في مدرسة معن بن زائدة بمنطقة باب مصلى.

وذكر الرفيق عربي كاتبي أن منظمة طلائع البعث تحظى بكل الاهتمام والرعاية من القيادة وعلى رأسها الرفيق الأمين العام للحزب بشار الأسد، رئيس الجمهورية، لدورها الوطني والتربوي في إعداد وتنشئة الأجيال وخلال العقود الماضية تطور عملها بشكل كبير وبالشكل الذي يتناسب مع خصوصيتها والدور المراد منها وتوجيهات القيادة لتحقق أهدافها، والاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لتأسيسها تأكيداً على المسيرة المشرفة لها وتقديراً لجهود كوادرها، وما صنعته في مجال البناء التربوي الوطني.

وبين أن المنظمة وفي كل الخطط والبرامج الخاصة بها تترجم شعار (الأمل بالعمل)، مشيراً إلى حالة التكامل والتنسيق بين عمل المنظمة ووزارة التربية كون الهدف واحد، وهو التنشئة الوطنية للأجيال.

وأضاف: إن اللقاء اليوم مع طلاب كلية التربية ومديري المدارس له خصوصيته كونهم من المعنيين بالعملية التربوية، وبالتالي آليات الخطاب والحوار معهم مختلفة لأنهم يملكون المعرفة التربوية، وآليات التعامل مع الطلاب وطرق التدريس، وكليات التربية هي المورد الحقيقي للقطاع التعليمي بمختلف مراحله، والتي تطورت بشكل كبير، لافتاً إلى أهمية الدورتين في تعليم المشاركين وإكسابهم الخبرة والمعرفة والتدريب في مجال الأنشطة اللاصفية، وهي مهمة جداً في عملية البناء المعرفي والجسدي.

وذكر الرفيق عضو القيادة أن الدورتين مكملتان للدورات السابقة التي أقامتها المنظمة، والتي كانت ناجحة لجهة المشاركة والبرامج التدريبية والنتائج، وبالتالي يجب إقامة دورات جديدة بمختلف المجالات التي من شأنها تطوير العمل الطليعي، وزيادة خبرات الرفاق والعمل على اكتشاف مهارات الأطفال وتنميتها وتوجيهها بالشكل الصحيح، وغرس القيم الوطنية والأخلاقية بنفوسهم، وتعليمهم سبل الحفاظ على الممتلكات العامة والبيئة، وتمجيد الرموز الوطنية والربط ما بين التعليم والأخلاق والوطنية، منوهاً بأهمية التكامل بالعمل مع المجتمع الأهلي نظراً لعظيم دوره ولأن نجاح العملية التربوية يعتمد على المدرسة والأسرة والمجتمع.

وأكد أن المكتب يتابع واقع العملية التعليمية بكل تفاصيلها والمنظمات التربوية، وهناك تطور فيها واستقرار والمكتب يعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العمل متمنياً للمشاركين النجاح في عملهم.

حضر اللقاء الرفيقان حسام السمان أمين فرع الحزب بدمشق، وسليم محرداوي رئيس مكتب التربية، وأعضاء قيادة منظمة طلائع البعث، وأمين وقيادة فرع طلائع دمشق.