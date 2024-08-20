“الزراعة” تنسق مع “الصناعة” لتلبية حاجة القطاع النسيجي من القطن
دمشق – البعث
بين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أن التخطيط لمحصول القطن يتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتلبية حاجة مؤسسات القطاع العام للصناعات النسيجية وذلك بناء على الموارد المتاحة المقرة من قبل وزارة الموارد المائية على الينابيع والأنهار ومشاريع الري الحكومية، حيث تمنع زراعته على الآبار.
وأوضح حيدر أن تم التخطيط لهذا الموسم لزراعة 14019 هكتارh في المناطق الآمنة، حيث زرع منها فقط 8670 هكتار من قبل الفلاحين على الرغم من السعر المجزي الذي تم اعتماده بهامش ربح كبير من قبل الحكومة في الموسم السابق والذي بلغ 10000 ليرة للكغ بهدف تشجيع الفلاحين على زراعة المساحات المخططة.
وأشار حيدر إلى وجود عوامل عديدة تحول دون الوصول إلى إنتاج كامل الاحتياج من محصول القطن أهمها وجود أغلب المساحات المنتجة للقطن في المناطق غير الآمنة حيث تشكل المساحات المخططة في المناطق الآمنة 28% فقط من إجمالي المساحة المخططة الكلية، إضافة إلى عدم إمكانية التوسع بالمساحات المزروعة بالقطن في المناطق الآمنة بسبب محدودية الموارد المائية اللازمة لزراعته وفق الموازنة المائية المعتمدة.