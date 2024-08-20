“الزراعة” تنسق مع “الصناعة” لتلبية حاجة القطاع النسيجي من القطن

دمشق – البعث بين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أن التخطيط لمحصول القطن يتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتلبية حاجة مؤسسات القطاع العام للصناعات النسيجية وذلك بناء على الموارد المتاحة المقرة من قبل وزارة الموارد المائية على الينابيع والأنهار ومشاريع الري الحكومية، حيث تمنع زراعته على الآبار.

وأوضح حيدر أن تم التخطيط لهذا الموسم لزراعة 14019 هكتارh في المناطق الآمنة، حيث زرع منها فقط 8670 هكتار من قبل الفلاحين على الرغم من السعر المجزي الذي تم اعتماده بهامش ربح كبير من قبل الحكومة في الموسم السابق والذي بلغ 10000 ليرة للكغ بهدف تشجيع الفلاحين على زراعة المساحات المخططة.