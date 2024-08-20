المقاومة اللبنانية تستهدف عدداً من مواقع وثكنات العدو الإسرائيلي
بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي في ثكنات “نفح ويردن وبرانيت” بالأسلحة المناسبة، مبينةً أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع قصف المقاومون صباح اليوم بصليات مكثفة من الصواريخ العدو الإسرائيلي في مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن”، كما أعلنت أنها استهدفت بالأسلحة المناسبة العدو الإسرائيلي في ثكنة برانيت عند الحدود الفلسطينية اللبنانية، وحققت فيها إصابة مباشرة.
كذلك أعلنت المقاومة اللبنانية أنها “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة دير قانون رأس العين أمس، قصف مقاتلوها مقر الفرقة 146 في جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا”، وأعلنت أيضاً أن مقاتليها استهدفوا التجهيزات التجسسية للعدو الإسرائيلي في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى تدميرها كما استهدفوا موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
إلى ذلك، أصيب شاب سوري بجروح إثر قصف مدفعي للعدو الإسرائيلي على بلدة الخيام بالجنوب اللبناني، فيما شن الطيران الحربي المعادي غارة مستهدفاً بلدة عيتا الشعب، وبالتوازي كثفت الطائرات الاستطلاعية المعادية من طلعاتها في أجواء مدينة صيدا، حيث لم تهدأ وتيرة تحليقها منخفضة المستوى منذ الصباح، كما تشهد أجواء الجنوب ولا سيما القطاعين الغربي والأوسط وساحل صور الشمالي والجنوبي تحليقاً مكثفاً للمسيرات الإسرائيلية على علو منخفض ترافقها طائرات الاستطلاع التي لا تغيب عن الأجواء.
كما جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على القرى والبلدات في جنوب لبنان، حيث ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات العدو الإسرائيلي استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة أطراف بلدتي كفر شوبا وطلوسة في قضاء مرجعيون، واستهدفت قوات الاحتلال بالمدفعية مثلث باب ثنية في الخيام.