المقاومة اللبنانية تستهدف عدداً من مواقع وثكنات العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي في ثكنات “نفح ويردن وبرانيت” بالأسلحة المناسبة، مبينةً أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع قصف المقاومون صباح اليوم بصليات مكثفة من الصواريخ العدو الإسرائيلي في مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن”، كما أعلنت أنها استهدفت بالأسلحة المناسبة العدو الإسرائيلي في ثكنة برانيت عند الحدود الفلسطينية اللبنانية، وحققت فيها إصابة مباشرة.