بحضور الرفيق شاهين تكريم أبناء العمال والعاملات المتفوقين في الشهادتين الثانوية والإعدادية

دمشق- البعث

بحضور الرفيق اللواء ياسر شاهين، عضو القيادة المركزية لحزب البعث رئيس مكتب العمال المركزي, كرّم الاتحاد العام لنقابات العمال أبناء العمال والعاملات المتفوقين في الشهادتين الثانوية والإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 والأبطال المتميزين في الأندية الرياضية العمالية على مستوى القطر.

وخلال حفل التكريم، أثنى الرفيق شاهين على الطلاب المتفوقين والرياضيين, مشيراً إلى أن التفوق فعل حضاري يدل على قوة انتماء الفرد وعمله وإخلاصه.

وحث الجميع على تكريس دعم نهج التفوق في مختلف المجالات، وهو النهج الذي يؤكد عليه الرفيق الأمين العام للحزب، بشار الأسد، رئيس الجمهورية من خلال تقديمه ودعمه لكل أشكال التفوق وخصوصاً الطلبة.

من جانبه الرفيق جمال القادري، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال, أشار إلى أن التفوق يكتسب قيمة إضافية عندما يكون المتفوق من أسرة كادحة تعمل وتتعب لتؤمن لأبنائها كافة المستلزمات ليصلوا إلى ميناء التفوق, مضيفاً أن هذا التكريم هو لآباء وأمهات المتفوقين الذين هم أيضاً تفوقوا في ميادين العمل في سبيل إنجاح مؤسساتهم .

وفي الختام، تم تكريم 74 طالباً وطالبة من الشهادتين الإعدادية والثانوية، و 64 رياضياً من مختلف الرياضات.

حضر التكريم أمين فرع ريف دمشق للحزب، ومحافظ ريف دمشق، وعدد من ذوي الطلاب والرياضيين.