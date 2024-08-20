بحضور الرفيق شاهين… حفل تكريم الأوائل من أبناء الطبقة العمالية

دمشق- بسام عمار- زينب سلوم

أقام اليوم الاتحاد العام لنقابات العمال حفل تكريم مركزي لأبناء العمال المتفوقين في الشهادتين الأساسية والثانوية، وتكريم الأبطال في الأندية الرياضية على مستوى القطر والحاصلين على الميدالية الذهبية، وذلك بحضور عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مكتب العمال المركزي، الرفيق ياسر شاهين، في مقر الاتحاد بدمشق.

ونقل الرفيق شاهين للمتفوقين وأسرهم تحيات ومحبة الرفيق الأمين العام المساعد وأعضاء القيادة وتمنياتهم الطيبة لهم، مشيراً إلى أن سورية لم تعرف يوماً إلا العزة والكرامة، وكانت بلد الحضارة والعلم والتفوق، كما كان التفوق والإبداع والتميز أبرز صفات أبنائها والتي كرسوها بأعمالهم، وقرنوها بوطنية عالية، حموا من خلالها بلادهم في مواجهة أشرس حرب إرهابية، مؤكداً على أن التكريم له قيمة مضافة كونه يقام بمقر المنظمة العمالية والتي هي المكون الأهم للحزب، و التي كانت على الدوام موضع رعاية واهتمام الرفيق الأمين العام للحزب،بشار الأسد، رئيس الجمهورية.

وأضاف: اليوم من خلال هذا التكريم نؤكد للعالم أننا ماضون بمسيرة البناء والإعمار لوطننا بإرادة صلبة وعزيمة قوية وإيمان كبير وثقة عالية، وأننا قادرون على صنع المستحيل، وتحويل اليأس إلى أمل والضعف إلى قوة، مشيراً إلى أن المتفوقين كانوا أوفياء لوطنهم ومعلميهم ومدربيهم، وأعلوا من شأن التفوق والوطن، وحولوا سهر الليالي وتعب الاجتهاد والظروف الصعبة إلى تفوق وإبداع.

وأكد الرفيق رئيس المكتب، أن تميز المتفوقين نبع من عمق الوطن ووصل حجم السماء، وهو حصيلة جهود أبناء ثابروا سعياً إلى التفوق والتميز الذي لم يكن ليبصر النور لولا عملهم الدؤوب ليبرزوا كنجوم سطعت من فئات الشعب العمالية الكادحة المعطاءة التي تعد المثال للأسرة السورية التي تخطت بالصبر والعمل والسعي والتمسك بالانتماء ظروف الحرب الإرهابية على الوطن.

بدوره، أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري إلى أن هذا التكريم يكتسب قيمة مضافة لأن المتفوق من أبناء الطبقة الكادحة، وأن هذا التكريم يأتي في إطار الدور الاجتماعي للاتحاد، والذي أصبح تقليداً سنوياً، وذلك تقديراً وعرفاناً لأبناء العمال الذين أمنوا كل مقومات النجاح والتفوق لأبنائهم، منوهاً بأن التكريم اليوم هو تكريم للمنظمة، والذي سبقه تكريم لذويهم الذين أبدعوا في العمل، وساهموا بتأمين مقومات الصمود من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمختلف أشكالها.

وأشار إلى أهمية الإنجازات التي حققتها الرياضة العمالية بمختلف الألعاب، والتي تطورت بشكل كبير، مؤكداً السعي الحثيث من الاتحاد لتقديم كل الدعم الممكن ضمن الإمكانيات المتاحة لهم، كما دعاهم إلى السعي الدائم لبذل الجهد ليصلوا بنفسهم وباسم وطنهم إلى العالمية.

وبلغ عدد المكرمين بالشهادتين 74، وعدد المكرمين من الأندية الرياضية 64.

حضر الاحتفال أمين فرع ريف دمشق للحزب الرفيق رضوان أمين، ومحافظ ريف دمشق أحمد خليل، وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال.