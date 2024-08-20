شق الطرق الزراعية هاجس يؤرق الفلاحين ويؤثر على المحاصيل

طرطوس – لؤي تفاحة

طالما شكلت قضية شق وتعبيد الطرق الزراعية أحد أهم مطالب وشكاوى المزارعين، وربما كانت من أشد الصعوبات والمعوقات التي كانت تحول دون وصول المزارعين لأراضيهم وبالتالي هجرهم لها، وفي النتيجة تراجع بإنتاجية المحاصيل ولا سيما الأساسية منها كالزيتون وغيرها الكثير، واليوم تتكرر المطالب والدعوات وربما الصرخات من المزارعين والذين لا يملكون أدنى الخيارات والإمكانيات لفعل شيء جراء عدم وجود الطرق الكفيلة بخدمة أرضهم.

مدير الخدمات الفنية المهندس أحمد سليمان أوضح أنه في كل عام تضع المديرية بالتنسيق مع المحافظة وبقية الجهات المعنية خطة لشق وتعبيد الطرق الزراعية في كافة مناطق المحافظة، حيث تم خلال العام الحالي وضع خطة تتضمن تنفيذ طرق بطول أكثر من 15 كيلو متر، لافتاً إلى أهمية هذه الطرق التي لها دور ليس خدمياً زراعياً فقط بل دور تنموي ومجتمعي يخدم كافة شرائح المجتمع كما يسهم بالنهوض بالواقع الاقتصادي بالاضافة إلى أنه يسهم في سهولة وصول سيارات الاطفاء والتحكم والسيطرة على الحرائق ولا سيما المناطق الجغرافية الصعبة.

وأشار سليمان إلى جملة من الصعوبات التي تحول دون تنقيذ كامل الخطط الموضوعة ومنها عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة بالإضافة لارتفاع تكاليف السائل الاسفلتي الذي ارتفع عشرات الأضعاف خلال هذه الفترة مقارنة عما كان عليه الوضع خلال السنوات القليلة الماضية ومع ذلك والكلام لمدير الخدمات الفنية فإن العمل والطموح مشروع لتلبية ما أمكن من خلال رصد الاعتمادات المالية المطلوبة كون ذلك يشكل مطلباً ملحاً وحاجة ضرورية لتنمية المحافظة.

بدوره فقد بيّن القاضي حسان ناعوس نائب المحافظ ورئيس اللجنة المكلفة لدراسة واقع الطرق الزراعية في المحافظة أنه تم رصد مبلغ ثلاثة مليارات ليرة بالعام الماضي أثناء مناقشة خطة المحافظة لتنفيذ الطرق الزراعية بواقع عشر كيلومترات على مستوى المحافظة، ولكن وبعد اطلاع اللجنة المشكلة على واقع الطرق المطلوب تنفيذها تبين بأن هناك حاجة فعلية لزيادة المسافات الكيلو مترية وذلك بهدف تخديم كافة مناطق المحافظة، لافتاً إلى مخاطبة ومراسلة الجهات الوصائية المعنية للموافقة لزيادة الخطة عما هو مقرر ومرصود لهذه الغاية بالإضافة لإجراء مناقلة مالية لتغطية هذه الخطة من موازنة المحافظة للعام الجاري، علماً أن اللجنة المشكلة قد قامت مؤخرا بزيارة المناطق والتقت المعنيين والمجتمع المحلي للوقوف على أرض الواقع للاطلاع على الحاجة الفعلية لتنفيذ هذه الطرق بعد أن تم وضع تصور عام وتفصيلي لكل منطقة بما يحقق الغاية المرجوة ويحقق الفائدة المجتمعية والزراعية.