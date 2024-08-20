مصنعو الكونسروة يتوجسون من انخفاض إنتاج البندورة

دمشق – البعث

شدد رئيس غرفة دمشق وريفها غزوان المصري على أن الغرفة تعمل باتجاه استمرار الإنتاج الصناعي ومع حماية الفلاح في نفس الوقت لأنهما عاملين متكاملين لتوفير المنتج المُصنّع والفاكهة الطازجة للمواطن وأي مشكلة قد تصيب الصناعي أو الفلاح ستؤدي إلى خلل في الأسواق وفي الانتاج بذات الوقت.

وبيّن المصري اجتماع لصناعيي الكونسروة ومنتجي رب البندورة، أن الغرفة مع أي قرار يتخذ من قبل الحكومة في سبيل ذلك مطمأناً الصناعيين بأن الموسم القادم من محصول البندورة هو موسم وفير ومبشر وهذه المعلومات نتيجة التواصل الدائم مع غرف الزراعة السورية التي تعمل بشكل مباشر مع الفلاح في سبيل حل مشكلاته وتذليل العقبات.

ناقش الحضور واقع صناعة رب البندورة في ظل ارتفاع سعر البندورة الطازجة في السوق المحلي من ناحية ومدى توفرها بالجودة المطلوبة لهذه الصناعة وفترات تدفقها من الأراضي الزراعية من ناحية ثانية.

واستعرض المجتمعون كيفية تغير نوع وجودة البندورة حسب عمليات الري والموسم المطري وعوامل أخرى يحتاجها الفلاح للحفاظ على المواصفة التي تهم الصناعي كمادة أولية قادرة على رفع جودة رب البندورة، كما طرح الصناعيون مخاوفهم في ظل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بانخفاض الإنتاج الزراعي من محصول البندورة.

وفيما يتعلق بالاجتماع الذي عقد بحضور شركات الكونسروة مع لجنة المُضافات الغذائية لمناقشة المواد الحافظة الداخلة في صناعة دبس البندورة مع اقتراح إلغاء العبوات البلاستيكية، طالب الصناعيون بعقد اجتماع مع هيئة المواصفات والمقاييس السورية لعرض ملاحظات ومقترحاتهم في هذا الموضوع والمبنية على دراسة علمية مفصلة مؤكدين حرصهم وتقيدهم باتباع الشروط الصحية في صناعاتهم والتزامهم بالمعايير الأساسية.