مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

سيؤل-سانا

في تصعيد جديد.. بدأت كوريا الجنوبية مناورات عسكرية جوية مشتركة مع الولايات المتحدة بمشاركة أكثر من 200 طائرة مقاتلة من الجانبين، وذلك رغم التحذيرات المتكررة التي تطلقها كوريا الديمقراطية لخطورة مثل هذه الاستفزازات.

وذكرت وكالة “رويترز” أن المقاتلات الكورية الجنوبية والأمريكية التي تنفذ رحلات دورية دفاعية يتم تحويلها إلى سيناريوهات قتال جوي في إطار مناورات محاكاة تتضمن اعتراض طائرات للعدو والدفاع بصواريخ كروز.

وتحذر كوريا الديمقراطية باستمرار من تكرار مثل هذه المناورات التي تندرج في إطار الاستفزازات العسكرية الأمريكية المستمرة التي تهدد أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية.