مادورو يؤكد أن هزيمة أوكرانيا محتومة وروسيا ستحقق أهدافها
كراكاس-موسكو- تقارير
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن هزيمة أوكرانيا أمام روسيا محتومة، وهي مسألة وقت فقط وأن روسيا ستحقق كل أهدافها، ونقلت وسائل إعلام عن مادورو قوله في برنامج تلفزيوني: إنه على الولايات المتحدة وأوروبا تحمل مسؤوليتهم بمنع أوكرانيا من الإقدام على استهداف المحطات النووية، وضمان الحوار السياسي واستسلام أوكرانيا، واجتثاث النازية فيها، موضحاً أن أوكرانيا تبدو الآن طرفاً خاسراً في الحرب العدوانية ضد روسيا.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية رسمياً عن إدراج 32 شخصية بريطانية في قائمة الحظر الروسية لتنفيذها ومؤسساتها أنشطة ذات طابع معاد لروسيا، مبينةً أن عدداً من المراكز البحثية والوكالات الاستشارية والمنظمات المماثلة في بريطانيا تخطط وتشرف على تنفيذ أنشطة هدامة “تخريبية” تجاه روسيا، ومضيفةً: “نشير مجدداً إلى استمرار الحكومة البريطانية في اتباع سياسة عدائية ضد روسيا، حيث أعلنت لندن عن هدف محكوم بالفشل مسبقاً وهو تحقيق هزيمة استراتيجية في ساحة المعركة” لروسيا، من خلال تطبيق آلية العقوبات غير الشرعية ضد موسكو وشن حملة دعائية قائمة على الأكاذيب والنفاق، وكل هذا يدل على توجه النظام السياسي البريطاني الموبوء بالروسفوبيا لمواصلة مواجهة روسيا بشكل منهجي وقوي”.
ميدانياً.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دحرت مجموعة كبيرة من قوات نظام كييف وحررت بلدة نوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أنها كبدت قوات نظام كييف خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لقوات نظام كييف في 133 منطقة، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي قنبلة موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وعشرة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و31 طائرة دون طيار 5 منها خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.
كذلك أعلنت الدفاع الروسية أن مقاتلات روسية استهدفت مركز تحكم لقيادة أركان اللواء 47 التابع لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي، موضحة أنه “في بلدة غلوخوف في مقاطعة سومي استهدفت مقاتلة “سو34” متعددة الوظائف والأسرع من الصوت التابعة للقوات الجوفضائية الروسية نقطة تحكم ومستودع ذخيرة للواء 47 الميكانيكي المنفصل للقوات الأوكرانية، وتم تنفيذ الهجوم باستخدام قنابل جوية”، فيما أعلن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف سيرغي ليبيديف اليوم أن القوات الروسية استهدفت مواقع تمركز القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف.
إلى ذلك، قضت القوات الروسية على نحو 350 مسلحاً أوكرانياً، ودمرت 25 مركبة مدرعة، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث بينت الدفاع الروسية، أنه تم إحباط محاولات هجوم لقوات نظام كييف في اتجاه بلدات بوركي وكورينيفو وكريميانويه وكانابيلكا، فيما تواصل القوات الروسية تدمير مجموعات التخريب والاستطلاع في غابات مقاطعة كورسك، مشيرة إلى تدمير 4 دبابات، ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعة، و18 مركبة قتالية مدرعة، إضافة إلى محطة حرب إلكترونية، وأن الطيران العملياتي التكتيكي نفذ ضربات في مقاطعة سومي استهدفت مناطق تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق بيلوبول وفولنايا وسلوبودا وفوروجبا ولوكنيا وموغريتسا وخوتن، كما استهدفت الضربات الجوية القوات الأوكرانية أيضاً في مناطق أباناسوفكا وبوركي وفيكتوروفكا وكوسيتسا وليوبيموفكا وبليخوفو وتولستوي ميدو، وكذلك غربي بوغدانوفكا.