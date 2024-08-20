مادورو يؤكد أن هزيمة أوكرانيا محتومة وروسيا ستحقق أهدافها

كذلك أعلنت الدفاع الروسية أن مقاتلات روسية استهدفت مركز تحكم لقيادة أركان اللواء 47 التابع لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي، موضحة أنه “في بلدة غلوخوف في مقاطعة سومي استهدفت مقاتلة “سو34” متعددة الوظائف والأسرع من الصوت التابعة للقوات الجوفضائية الروسية نقطة تحكم ومستودع ذخيرة للواء 47 الميكانيكي المنفصل للقوات الأوكرانية، وتم تنفيذ الهجوم باستخدام قنابل جوية”، فيما أعلن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف سيرغي ليبيديف اليوم أن القوات الروسية استهدفت مواقع تمركز القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف.

إلى ذلك، قضت القوات الروسية على نحو 350 مسلحاً أوكرانياً، ودمرت 25 مركبة مدرعة، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث بينت الدفاع الروسية، أنه تم إحباط محاولات هجوم لقوات نظام كييف في اتجاه بلدات بوركي وكورينيفو وكريميانويه وكانابيلكا، فيما تواصل القوات الروسية تدمير مجموعات التخريب والاستطلاع في غابات مقاطعة كورسك، مشيرة إلى تدمير 4 دبابات، ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعة، و18 مركبة قتالية مدرعة، إضافة إلى محطة حرب إلكترونية، وأن الطيران العملياتي التكتيكي نفذ ضربات في مقاطعة سومي استهدفت مناطق تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق بيلوبول وفولنايا وسلوبودا وفوروجبا ولوكنيا وموغريتسا وخوتن، كما استهدفت الضربات الجوية القوات الأوكرانية أيضاً في مناطق أباناسوفكا وبوركي وفيكتوروفكا وكوسيتسا وليوبيموفكا وبليخوفو وتولستوي ميدو، وكذلك غربي بوغدانوفكا.