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20-أغسطس-2024
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العدد 17729 الثلاثاء 20-8-2024
نشرة الإعلانات العدد 1225/ الأربعاء 21-8-2024 / 9 صفحات
اللاذقية.. وفد أممي يؤكد على تضافر الجهود للتخفيف من آثار العقوبات الجائرة
مادورو يؤكد أن هزيمة أوكرانيا محتومة وروسيا ستحقق أهدافها
مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
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العدد 17729 الثلاثاء 20-8-2024
20-أغسطس-2024
بشار المحمد
العدد 17729 الثلاثاء 20-8-2024
نشرة الإعلانات العدد 1225/ الأربعاء 21-8-2024 / 9 صفحات
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