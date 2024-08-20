243 ضبطاً حصيلة حماية المستهلك بدمشق خلال أسبوع

دمشق – البعث

نظمت مديرية حماية المستهلك بدمشق 200 ضبطاً بحق الفعاليات التي تبيع المستلزمات المدرسية شملت التسعير وتداول الفواتير (جملة – مفرق) بأسواق المسكية والحلبوني والعصرونية وسوق الخجا.

كما نظمت المديرية في قطاع المحروقات 3 ضبوط حيازة وعرض بينزين مجهول المصدر بالمزة وركن الدين والميدان، إضافة إلى 14 ضبطاً بمخالفة الاتجار بالخبز التمويني بالمزة وركن الدين ودمر.

وفيما يخص المواصفات ضبطت المديرية مخالفة التزوير والغش للمياه المعدنية /فيجة وبقين/ بقصد الاتجار غير المشروع، وتم حجز الكميات البالغة 120 عبوة سعة 0,5 ليتر و336 عبوة سياحية سعة 0.5 ليتر و45 عبوة سعة 1,5 ليتر أصولاً، إضافة إلى ضبط حيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية بالعباسيين، وضبط فرم اللحم بشكل مسبق بباب سريجة، إلى جانب سحب 19 عينة غذائية وغير غذائية لبيان مطابقتها المواصفات القياسية.

وبلغت تغريمات الضبوط المنظمة ٣٦،٨١٩،٥٠٠ ل.س