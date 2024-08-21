اعتذار جديد لمنتخب كرة السلة والتبرير مادي!

مرة أخرى يعتذر اتحاد كرة السلة عن المشاركة في بطولة خارجية لسبب بات سمة ترافق عمل الاتحاد الحالي، وهو عدم توفر السيولة المالية، فقد انسحب منتخبنا الوطني للرجال من المشاركة في بطولة الشارقة الدولية التي تبدأ في الرابع من شهر أيلول المقبل.

وفي حيثيات الموضوع نجد أن سبب الانسحاب جاء بسبب تكلفة المشاركة في البطولة والمقدرة، بـ 45 ألف دولار أمريكي، وهو ما وجده الاتحاد الرياضي العام واتحاد السلة كبيراً.

هذا الانسحاب ليس الأول لاتحاد السلة، فقد سبق وأن تم الانسحاب من بطولة العرب العام الماضي وتعرضت حينها سلتنا لعقوبات مالية، لكن بـ “تبويس الشوارب” تم إعفاءنا من دفع الغرامة المالية. وفي شهر تموز الماضي قرر اتحاد السلة الانسحاب من بطولة آسيا للناشئات التي أقيمت في الصين لنفس الأسباب السابقة، وعليه تلقت سلتنا عقوبة مالية وصلت لـ 50 ألف فرنك سويسري مع الحرمان من مشاركة المنتخبات تحت 18 سنة لفئتي الذكور والإناث في جميع البطولات مدة ستة أشهر.

الحديث الآن يدور بين كوادر السلة السورية عن واقع اللعبة الذي أصبح في خبر كان، فمؤلم جداً ما يتم صرفه من الإمكانات المادية على العقوبات والانسحابات، بدلاً من إنفاقها على المشاركات والاحتكاك وتحقيق النتائج، وكل الهم حالياً – حسب آخر جمعية عمومية – مناقشة موضوع ترحال الجمهور، وإلزام الكوادر بالأندية بدفع العقوبات المالية، في الوقت الذي يقف فيه اتحاد السلة عاجزاً عن دفع نفقات مشاركة منتخباتنا الوطنية أو إرسال أبرز اللاعبين لمعسكر تطويري خارجي.

مدير منتخبنا، علي درويش، أوضح لـ “البعث” أن سبب الانسحاب يعود بالدرجة الأولى لارتفاع التكلفة المالية خاصة تذاكر الطيران، وهو العائق الحقيقي للانسحاب، مع العلم أن اتحاد كرة السلة كان قد أرسل تذكرة طيران للمدرب الأرجنتيني بيتراتشي للحضور وقيادة المنتخب لكن بعد اتخاذ القرار تم تأجيل حضوره، مضيفاً أنه من غير المقبول دفع ما يقارب من 700 مليون ليرة من أجل المشاركة في بطولة ودية حيث كان من الممكن تأمين المبلغ، لكن المشاركة في بطولة العرب المقبلة أهم من البطولة الودية، وعليه تم اتخاذ القرار فنياً وإدارياً بعدم المشاركة بالبطولة.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يبدأ منتخبنا معسكراً تدريبياً بقيادة المدرب الأرجنتيني فوكاندو بتراتشي، اليوم الأربعاء، في مدينة دمشق، بعد دعوة اللاعبين ضمن تحضيرات المنتخب للمشاركة في منافسات النافذة الثانية من تصفيات “كأس آسيا 2025″، ويحتل منتخبنا المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف لبنان، وأمام البحرين الثالث، والإمارات الرابعة، بعد منافسات النافذة الأولى، إذ فاز على الإمارات (78-63)، وخسر أمام لبنان (87-78) في صالة الفيحاء بدمشق، وتُلعب مباريات النافذة الثانية بالفترة من 21 إلى 24 تشرين الثاني 2024، حيث يواجه منتخبنا البحرين يوم 22 تشرين الثاني في المنامة، ثم يتوجه إلى لبنان لمقابلة منتخبها في 25 تشرين الثاني.