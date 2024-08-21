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21-أغسطس-2024
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العدد 17730 الأربعاء 21-8-2024
688 ألف طن تقديرات إنتاج الحمضيات لهذا الموسم
نشرة الإعلانات العدد 1225 / الخميس 22-8-2024 / 9 صفحات
في ذكرى إحراق الأقصى.. مناشدات لوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة: الرد على جرائم الكيان الإسرائيلي سيكون مفاجئاً
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العدد 17730 الأربعاء 21-8-2024
21-أغسطس-2024
علي اليوسف
العدد 17730 الأربعاء 21-8-2024
688 ألف طن تقديرات إنتاج الحمضيات لهذا الموسم
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