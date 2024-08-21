المقاومة اللبنانية تواصل استهداف مواقع العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم عدة مواقع للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وقالت في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة وبعد مراقبة ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي، وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرك فى محيط ثكنة زرعيت، استهدف مقاومونا بقذائف المدفعية الثكنة”، ووفقاً لبيان آخر، أكدت أنها أصابت هدفاً للعدو الإسرائيلي في موقع حدب يارون بمحلقة انقضاضية وحققت إصابة مباشرة، كما استهدفت قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري المحتل بصليات من صاروخ كاتيوشا. كذلك استهدف مقاتلو المقاومة دبابة ميركافا في موقع العباسية بصاروخ موجه، وتمت إصابتها إصابة ‏مباشرة، وثكنة راميم مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات ‏من لواء غولاني بصلية من صواريخ الكاتيوشا، وتموضعات لجنود العدو في ‏موقع مسكافعام بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها إصابة مباشرة. ‏