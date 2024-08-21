 حكومة الرئيس بزشكيان تحصل على ثقة البرلمان

طهران-سانا

حصلت حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم على ثقة البرلمان. وتضم الحكومة محمد رضا صالحي أميري وزيراً للتراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية، ومحمد رضا ظفرقندي للصحة والعلاج والتعليم الطبي، وأحمد ميدري لوزارة التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية، وعبد الناصر همتي للشؤون الاقتصادية والمالية، وعلي رضا كاظمي لوزارة التربية، وستار هاشمي للاتصالات، وسيد إسماعيل خطيب لوزارة الأمن، وعباس عراقجي للخارجية، وغلام رضا نوري قزلجه للزراعة وأمين حسين رحيمي للعدل، وعزيز نصير زاده للدفاع، وفرزانه صادق مالواجرد لوزارة الطرق، ومحمد أتابك للصناعة والمعادن والتجارة، وحسين سيمايي صراف لوزارة العلوم، وسيد عباس صالح شريعتي للثقافة، واسكندر مؤمني للداخلية، ومحسن باك نجاد لوزارة النفط، وعباس علي آبادي للطاقة، وأحمد دنيامالي للرياضة والشباب.

وعقد النواب يوم السبت الماضي 10 اجتماعات، وقاموا بدراسة وتقييم برامج وأهلية الوزراء المقترحين للحكومة الرابعة عشرة.

وفي جلسة اليوم حضر الرئيس بزشكيان، وقال: “التشكيلة الوزارية تظهر تمسكي بالميثاق والخيارات المطروحة ليست من المجموعة نفسها وهي مجموعة من التوجهات والفئات، ولكننا نتقاسم الرؤية والسياسات العامة والخطة السابعة، ونعد بأننا سوف نفي بهذا ونحن عند وعدنا ووعدنا بالتفاعل مع مجلس النواب وسنفعل ذلك بالتأكيد”.