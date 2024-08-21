“طلائعنا انتماءٌ وعطاء ” احتفالية فنيّة لطلائع البعث في اللاذقية

اللاذقية – آلاء حبيب

احتفل فرع منظمة طلائع البعث في محافظة اللاذقية بالعيدها التّاسع والأربعين في دار الأسد للثقافة، تحت عنوان ” طلائعنا انتماءٌ وعطاء”، وتخلّل الاحتفال بانوراما موسيقية لأوركسترا “حلم” بقيادة الفنّان غزوان العبدو، وقدّمت مجموعة من الفرق الفنيّة رقصات فلكلورية مستمدة من تراث سورية واللاذقية.

وأوضحت أمينة فرع الطّلائع الرّفيقة سامية صنين، أنّه عامٌ تلو عامٍ، يزداد النتاج بريقاً، وحاضنة الطفولة السّورية تنهض بأطفالها وكوادرها، ليمثّلوا وعدها ويكونوا جنودها الأوفياء، و يقومون بواجبهم نحو الوطن والحزب والقائد، فالعطاء مستمرٌ والخط الإبداعي والأمومة المُطلقة، الذين جعلوا من أحضان منظمتنا بيئة آمنة سليمة، تحقق أحلام الأطفال لتُحيكها واقعاً ملموساً في إنجازاتهم، و تميزاً خلّاقاً في منافساتهم، وتطوراً ملحوظاً في شخصياتهم وسلوكهم .

حضر الاحتفال أمين فرع الحزب في اللاذقية الرّفيق هيثم اسماعيل، وأعضاء قيادة الفرع، وقيادات حزبية وإدارية وفعاليات طليعية وحشدٌ من الحضور.