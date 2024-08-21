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21-أغسطس-2024
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قلة إنتاج البطاطا واحتكارها يتسببان بارتفاعها أسعارها لمستويات غير مسبوقة
أربعائيات.. لا كعك بعد العيد! ..
“طلائعنا انتماءٌ وعطاء ” احتفالية فنيّة لطلائع البعث في اللاذقية
التصعيد لن يوقف الرد
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كاريكاتور
21-أغسطس-2024
محمد عباس
قلة إنتاج البطاطا واحتكارها يتسببان بارتفاعها أسعارها لمستويات غير مسبوقة
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