مصرع 28 زائراً باكستانياً بحادث سير وسط إيران

طهران-سانا

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم مقتل 28 شخصاً باكستانياً، وإصابة آخرين جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم في محافظة يزد وسط إيران.

وقالت منظمة الطوارئ في محافظة يزد: “إن حادث انقلاب الحافلة التي كانت تقل 53 زائراً باكستانياً وقع مساء أمس، وأدى إلى وفاة 28 شخصاً وإصابة 23 شخصاً آخرين”.

وفي سياق متصل، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن أسفه لحادث انقلاب الحافلة التي تقل الزوار الباكستانيين مؤكداً أن الجهات الإيرانية المعنية تقوم بواجبها في إغاثة وتقديم الخدمات والعلاج للمصابين.

وعبر كنعاني في منشور له اليوم عن مواساة بلاده للحكومة الباكستانية ولعائلات الضحايا.