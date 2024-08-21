ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة: الرد على جرائم الكيان الإسرائيلي سيكون مفاجئاً

نيويورك-سانا

أكدت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن رد إيران على جرائم الكيان الإسرائيلي سيكون مفاجئاً، وفي الوقت الذي لا يمكن للكيان تحديده.

وفي ردها على صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية التي أشارت إلى تأجيل الرد الإيراني حتى تتضح نتيجة مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أوضحت الممثلية أن رد إيران يجب أن يحقق نتيجتين محددتين، وهما أن يعاقب المعتدي بسبب عمليات الاغتيال وانتهاك السيادة الوطنية الإيرانية، وكذلك يجب أن يعزّز من قدرة إيران على الردع ويجعل الكيان الصهيوني يندم كثيراً، ما يمنع تكرار أي اعتداء في المستقبل.

وبينت الممثلية أن رد إيران يجب أن يتجنب أي تأثير سلبي محتمل على الهدنة المرتقبة في قطاع غزة.