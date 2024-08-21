وزارة الزراعة على خطا الإصلاح الإداري.. خطط متنوعة للتدريب وإعادة توزيع للعمالة

دمشق – زينب سلوم

في ضوء الاجتماع الذي عقدته وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي مؤخراً والمتعلق بموضوع التنمية الإدارية، تثار تساؤلات عدة حول أحدث خطوات مديرية التنمية بالوازرة فيما يتعلق بتصويب الهياكل التنظيمية والعددية والوظيفية، إجراءات تطوير وتدريب الكوادر، ومهام وعمل فرق التنمية، فضلاً عن أحدث الخطوات المتعلقة بالتحفيز الوظيفي والمسالك والمسارات الوظيفية، وخطى تبسيط الإجراءات.

وبينت مروة سارين مديرة مديرية التنمية في وزارة الزراعة في تصريح خاص لـ “البعث” أنه يتم العمل حالياً على عكس الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة المُقر بالقرار ١٠٠/ت تاريخ لعام ٢٠٢١ على مديريات الزراعة في المحافظات، وفق وثائق المهام النموذجية لمديريات الإدارة المركزية، الأمر الذي يضمن تنظيم العمل، ومسار نقل المعلومة وضمان التغذية الراجعة، أما في إطار تطوير البينة التنظيمية فإنه استكمالاً لخطوات مشروع الإصلاح الإداري يتم العمل على إعداد الهيكل الوظيفي الذي يعكس الهيكل التنظيمي ويضمن توصيفاً دقيقاً للوظائف التخصصية، وبناءً عليه ستتم إعادة توزيع العمالة.

وبالنسبة للتدريب بينت مديرة التنمية أنه ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاح الإداري ومن مهام وتطلعات مديرية التنمية رفع كفاءة أداء العاملين، ولذلك تعمل المديرية على إعداد خطة تدريب متكاملة بدءاً من دراسة الاحتياجات التدريبية للعاملين إلى إعداد برامج ومحاور تدريبية تعمل على سدّ الفجوات الموجودة، وصولاً إلى التقييم والأثر الذي أحدثته هذه البرامج، مشيرة إلى أنه من ميزات الخطة التدريبية مواكبتها التطور والعلوم الحديثة في الإدارة، وإدخال التقنيات الحديثة، مايسهم في رفع كفاءة العمل.